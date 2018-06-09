Çocukların karne hediyeleri Migros'ta

İSTANBUL (AA) - Eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle birlikte tatile çıkan çocuklara en güzel karne hediyelerini hazırlayan Migros, yüzde 50’ye varan indirimlerle çocuklar kadar ailelerini de mutlu ediyor.
Migros'tan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca tatil hayalleri kuran çocuklar sonunda karnelerine kavuştu. Çocuklara çalışmalarının karşılığının verileceği ve en sevdikleri oyuncaklarla mutlu edileceği hediyeler, 7-20 Haziran'da Migros’larda yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuldu.
Çocukların hayran olduğu çizgi film karakterlerini bir araya toplayan Migros, Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli tüm Beyblade ürünlerinde ve Star Wars markalı oyuncaklarda yüzde 50, My Little Pony markalı oyuncaklarda yüzde 40, Transformers markalı oyuncaklara yüzde 30 indirimle sahip olma fırsatı sunuyor.
M Toys markalı tüm oyuncaklarda yüzde 30 indirim, çocuklarına karne hediyesi olarak bisiklet almak isteyen aileler için Transval 16 Jant bisikletlerde 25 Money, 26 Jant Çift Amortisörlü bisikletlerde ise 50 Money kazanma fırsatı ve 12 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca Migros mağazalarında Pilsan Tiger Akülü araba 399 TL, Pilsan Jaguar kumandalı akülü araba ise 549 TL fiyatla satılıyor.
Tatillerini kitap okumanın mutluluğuna vararak geçirmek isteyen çocuklar için de tüm kitaplarda yüzde 20 indirim bulunuyor. Tek seferde 30 TL ve üzeri oyuncak alışverişi yapanları ise 10 Money hediye bekliyor. Fırsat ürünleri, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros mağazalarında çocukların mutluluğuyla beslenmek isteyenleri bekliyor.
Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor
Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak açıklama!
Temel Karamollaoğlu'ndan canlı yayında çok konuşulacak sözler!
Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum