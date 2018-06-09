HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Çocukların karne hediyeleri Migros'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:51 | Son Güncelleme

Eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle tatile çıkan çocuklara karne hediyelerini hazırlayan Migros, yüzde 50’ye varan indirimlerle çocuklar kadar ailelerini de mutlu ediyor

İSTANBUL (AA) - Eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle birlikte tatile çıkan çocuklara en güzel karne hediyelerini hazırlayan Migros, yüzde 50’ye varan indirimlerle çocuklar kadar ailelerini de mutlu ediyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca tatil hayalleri kuran çocuklar sonunda karnelerine kavuştu. Çocuklara çalışmalarının karşılığının verileceği ve en sevdikleri oyuncaklarla mutlu edileceği hediyeler, 7-20 Haziran'da Migros’larda yüzde 50’ye varan indirimlerle satışa sunuldu.

Çocukların hayran olduğu çizgi film karakterlerini bir araya toplayan Migros, Money Club Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli tüm Beyblade ürünlerinde ve Star Wars markalı oyuncaklarda yüzde 50, My Little Pony markalı oyuncaklarda yüzde 40, Transformers markalı oyuncaklara yüzde 30 indirimle sahip olma fırsatı sunuyor.

M Toys markalı tüm oyuncaklarda yüzde 30 indirim, çocuklarına karne hediyesi olarak bisiklet almak isteyen aileler için Transval 16 Jant bisikletlerde 25 Money, 26 Jant Çift Amortisörlü bisikletlerde ise 50 Money kazanma fırsatı ve 12 taksit imkanı sunuluyor. Ayrıca Migros mağazalarında Pilsan Tiger Akülü araba 399 TL, Pilsan Jaguar kumandalı akülü araba ise 549 TL fiyatla satılıyor.

Tatillerini kitap okumanın mutluluğuna vararak geçirmek isteyen çocuklar için de tüm kitaplarda yüzde 20 indirim bulunuyor. Tek seferde 30 TL ve üzeri oyuncak alışverişi yapanları ise 10 Money hediye bekliyor. Fırsat ürünleri, Türkiye’nin 81 ilindeki Migros mağazalarında çocukların mutluluğuyla beslenmek isteyenleri bekliyor.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacakTSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak
Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karne Migros

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Şırnak'tan acı haber! 1 polis şehit

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

İstanbul'da şaşkınlık yaratan arı istilası! Korku dolu anlar

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Tarsus'ta gizemli kazının yapıldığı evle ilgili flaş gelişme!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye bir cevap daha!

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.