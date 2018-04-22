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Çocukların konseri mest etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da TRT GAP Radyosu’nun 23 Nisan konseri izleyenleri mest etti.TRT GAP-Diyarbakır Radyosu tarafından 23 Nisan konseri verildi.

Diyarbakır’da TRT GAP Radyosu’nun 23 Nisan konseri izleyenleri mest etti.
TRT GAP-Diyarbakır Radyosu tarafından 23 Nisan konseri verildi. Konserde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’nun seslendirdiği eserler, izleyenleri mest etti. Radyo Müdürü Fatih Yılmaz, TRT Diyarbakır Radyosunun geleneksel hale getirdiği ve neredeyse 25 yıldır sürdürdüğü bir etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her yıl 23 Nisan haftasında radyomuzun bünyesinde çalışmalarını amatörce sürdürmekte olan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çocuk korolarımız burada halkımızın huzuruna çıkıyor. Bir yıl boyunca elde ettikleri tecrübelerini, deneyimlerini ve öğrendikleri şarkıları, türküleri burada halkımızın ve Diyarbakır protokolünün huzurunda söylemeye çalışıyorlar. Biz sadece çocuklarımızı bu vesileyle çıkarmıyoruz onların herhangi bir yerden davet aldıklarında bir kurumdan veya başka bir şehirden davet edildikleri zaman da biz onları oraya götürüyoruz ve öğrendikleri şarkıları türküleri orada da icra ediyorlar. Bu koromuza hizmet veren 6 tane eğitmenimiz var her hafta Pazar günleri TRT Diyarbakır Radyosu dershanelerinde bu çocuklarımıza eğitim vermekteyiz, bu eğitimler haftada 3 saat ve 8 ay sürüyor bu zaman boyunca çocuklarımız burada hem Türk Halk Müziği hem de Türk Sanat Müziğini özgün hali ile öğreniyorlar. Müziğin loz etkisinden bunu kurtarmak açısından da önemli bir çalışma kültürel anlamda bu yıl da, Diyarbakır da 23 Nisan öncesinde 21 Nisan’da Türk Sanat Müziği 22 Nisan’da ise Türk Halk Müziği korolarımızın konserlerini icra ettik. Halkımız ve çocuklarımız eğlendi birlik ve beraberlik oluştu bizlerde kurum olarak elimizden geldiğince çocuklarımızın bu bayramına katkı sağlamaya çalıştık” dedi.

Çocukların konseri mest etti

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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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Çocukların konseri mest etti

Çocukların konseri mest etti
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