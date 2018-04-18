Çocukların ‘rol modeli’ Vali İzzettin Küçük oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Rol Model’ söyleşilerinin konuğu Bursa Valisi İzzettin Küçük oldu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatlarıyla koruma ve bakım altında bulunan çocukların kişiliklerinin oluşum evrelerinde onlara rol model alabilecekleri kişilerle tanışma imkanı sağlamayı amaçlayan ‘Rol Model’ söyleşilerinin bu haftaki konuğu Bursa Valisi İzzettin Küçük oldu. Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen programda çocuklara seslenen Vali Küçük, “Herkes için çocuğu çok önemlidir. Kimse arabasını, evini bağrına basmaz. Öyle bir şey yapana ise deli derler. Ama çocukları aileler ve yakınları bağrına basar, öper koklar. Çocukların, gençlerin çok sevildiğini kimse unutmasın. Bu dünyaya anlam katan çocuktur. Benim çocukluğumda ne lamba ne de elektrik vardı. Ben gaz lambası ile büyüdüm. Akşam olduğu zaman her şey biterdi. Yol ise, köyün dışında 10 kilometre uzaklıkta vardı. Oraya kadar yürür, daha sonra arabaya binerdik. Şimdi ise her köyde yol ve elektrik imkânı var” diye konuştu.

Başarının sırrının çocukların kendilerinde gizli olduğunu belirten Vali Küçük, “Kim çalışmayı istemediği zaman oturup ders çalışırsa, arkadaşları gezerken o derslerine odaklanırsa başarının kapıları ardına kadar ona açık olacaktır. Tabii ki eğlendiğiniz ve gezdiğiniz zamanlar da olacaktır. Ben başarımı arkadaşlarım oynarken dizimi kırıp ders çalışmama borçluyum” dedi.

Maddi veya manevi zayıf durumda olan çocukların olduğunu ifade eden Vali Küçük, “Bursa’da 3 bin 500’e yakın yardıma ihtiyaç duyan çocuğumuz var. Hayatta hiçbir zaman kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmesinler. Devletimiz ve aileler onların üzerlerine titreyecektir. Çalıştıkları zaman bu ülke bütün kapılar onlara açık olacaktır” şeklinde konuştu.

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ise, bütün çocukların birer vali, cumhurbaşkanı veya başbakan olabileceğini, bunu başaracak gücün de kendilerinde olduğunu söyledi.