Çocukların sinema dileğini Vali Sonel gerçekleştirdi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valisi Tuncay Sonel, ziyaret için gittiği Pertek ilçesinde kendisinden sinemaya gitmeyi isteyen ilkokul öğrencilerin dileğini yerine getirdi. Öğrenciler Tunceli kent merkezinde sinemaya götürüldü.
Vali Tuncay Sonel, Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ile birlikte, geçen hafta gittikleri Pertek ilçesinde bir araya geldiği ilkokul öğrencilerine istekleri olup olmadığını sordu. Öğrenciler, "İlçemizde sinema salonu yok. Sinemaya gitmek istiyoruz" dedi.
Sinemaya gitmek isteyen öğrenciler, Vali Sonel'in talimatıyla özel araçlarla alınıp, Tunceli kent merkezine getirildi. Vali Sonel, makam odasında bu öğrenciler ile bir araya gelerek çeşitli hediyeler verdi. Vali Sonel, bir süre sohbet ettiği öğrencileri, daha sonra görevli kadın asker ve kadın polisler ile birlikte sinemaya gönderdi.
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