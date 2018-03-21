Çocuklarını öldürdüğü iddia edilen Suriyeli çiftin davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, 8 yaşındaki çocuklarını hortumla döverek öldürdükleri iddia edilen Suriyeli çiftin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Fatima Sukri ve Muhammed Dunya ile avukatları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

Tanık G.Z. sanıkların kiracıları olduğunu belirterek, olay günü alt kattan çocuk ağlama ve vurma sesleri duyduğunu ifade etti.

Tanık H.D. ise çocuğun kollarında yara izi gördüğünü ve izleri babaya sorduğunu dile getirerek, sanığın da "çocuğunu hortumla dövdüğünü" söylediğini belirtti.

Tutuklu sanık Fatima Sukri, tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, olaydan 15 gün önce eşinin Ali Dunya'yı dilenirken gördüğü için dövdüğünü iddia ederek, "Babası ayağına hortumla vuruyordu. Dövme tarzı falakaydı. Olaydan önceki gece uyuduk. Uyandığımızda yataktan düşüp ölmüş olduğunu gördüm. Bu sırada babası evde değildi." dedi.

İddia makamı, sanıkların imam nikahıyla evli olduğu, maktulü birlikte hortumla dövdükleri, maktulün aldığı darbeler sonucu vefat ettiği, Adli Tıp Raporu'na göre çocuğun kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğünü belirterek, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.