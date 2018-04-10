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Çocuklarını öldüren annenin bıraktığı not ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 12:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kaynanasıyla tartıştıktan sonra iki çocuğunu defalarca bıçaklayıp intihar eden kadın, olayın hemen öncesinde yazdığı mektupta, kendisini cinnete götüren sebepleri anlattı.

Olay, gece geç saatlerde kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Cerit Yeniyapan Mahallesinde meydana geldi. Özlem Karaçalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olan eşi Cuma Karaçalıoğlu (29) gece nöbetindeyken, alt katta kalan kayınvalidesinin yanına indi. Burada, gelin- kaynana henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Özlem Karaçalıoğlu, tartışmanın ardından çocukları Ayşe ve Mustafa'yı da yanına alarak tekrar üst kata çıktı, kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, 2 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarını vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçakladı.

BALKONDAN KAÇTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde işten dönen Cuma Karaçalıoğlu, kapının kilitli olduğunu gördü. Karaçalıoğlu zili çalmasına karşın eşi açmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada Özlem Karaçalıoğlu, evin balkonuna çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.

Çocuklarını kanlar içinde bulunan Cuma Karaçalıoğlu, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Kolu kırılan hamile Özlem Karaçalıoğlu ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Çocukların cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

MEKTUP BIRAKTI

Özlem Karaçalıoğlu'nun çocuklarını öldürdükten sonra cesetlerin yanında intihar mektubu yazarak yaklaşık bir saat boyunca eşini beklediği, Cuma Karaçalıoğlu'nun gelmesiyle birlikte de evin balkonundan atladığı ifade edildi.

'BENİ HEP AŞAĞILADIN'

Özlem K.'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen mektuba İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Özlem K.'nin kendi el yazısıyla eşine, kayın validesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesiyle ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıkladı. Özlem K.'nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı.

BABA AYAKTA DURAMADI

Çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen zabıta memuru Cuma Karaçalıoğlu’nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşı döküp, zaman zaman baygınlık geçiren Karaçalıoğlu’nu arkadaşları taşıdıkları arabada sakinleştirilmeye çalıştı.

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Çocukların cenazesi, olayın yaşandığı Cerit Yeniyapan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
söylenecek söz yok kadını bu duruma getirecek kim bilir neler yaşattılar...
@deli_poyraz_401 poyraz seni dengesiz! o kadın ne yaşarsa yaşasın daha agzı sut kokan bir çocuğu nasıl öldürebiliyor! hiçmi insanın içi sızlamaz vijdan nerede merhamet nerede? Allah korkusu nerede?
@deli_poyraz_401 iblisin oyunları ve nefsine yenik düşmüş hep dünyalık düşünen insanın dediklerine ne kadar inanabiliriz acaba bir müslüman olarak.eğer haklı idiyse neden sabilere kıydı başkalrı yüzünden ...yazık yazık
Allah kimseye akıl zayiligi vermesin. Aklı başında hiçbir anne baba evladına kıymaz. Çok üzücü bir durum. Halkımızın artık psikologa gidenlerin deli olduğu anlayışını yıkması gerekiyor. Gerekirse sgk desteğiyle herkes düzenli psikologla gitmelidir.
onları öldürseydin çocukların ne günahı vardı be kadın
yazık olmuş kadını deli etmişler
bu ülkenin bazı şehirlerinde kadınlar evde köle gözüyle görüldüğü sürece vede kadın itelenen hor görülen olduğu sürece bunlar hep devam eder. ama çok yazık bu olayı sebep olanların dini bilgilerinin eksik olduğu açık açık ortada.
işin içini bilmeden yorum yapmamak lazım...yazık olmuş bebelere..
SAHİPSİZ KADINI NE HALE GETİRMİŞ ALÇALAR KİM EVLADINA KIYARKİ CAHALET SAHİPSİZLİK BU KADINIBURALARA GETİRMİŞALLAH YARDIMCISI OLSUN AMA EVLAT KATİLİ OLMUŞ ZOR ÇIKAR İÇİNDEN DÜNYASI HEP ZİNDANDIR ARTIK
koca adam olsa karisini kimseye ezdirtmez , annede cinnet gecirecek duruma gelmezdi.o mahsum yavrucaklarda bu elim olayda kurban olmazdi Allah sebep olani kebap etsin
öldürmek helede masumları öldürmek.
Umarım kendide geberip gider, hiçbir bahane ufacık çocukların canına kıymayı haklı çıkarmaz. Eğer olur da kendi ölmezse bu saatten sonra gidip evlatlarının katili o kadını öldürmeyen babanın da babalığından şüphe duyarım.
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