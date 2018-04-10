Çocuklarını öldüren annenin bıraktığı not ortaya çıktı

Olay, gece geç saatlerde kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Cerit Yeniyapan Mahallesinde meydana geldi. Özlem Karaçalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olan eşi Cuma Karaçalıoğlu (29) gece nöbetindeyken, alt katta kalan kayınvalidesinin yanına indi. Burada, gelin- kaynana henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Özlem Karaçalıoğlu, tartışmanın ardından çocukları Ayşe ve Mustafa'yı da yanına alarak tekrar üst kata çıktı, kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, 2 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarını vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçakladı.

BALKONDAN KAÇTI

Gecenin ilerleyen saatlerinde işten dönen Cuma Karaçalıoğlu, kapının kilitli olduğunu gördü. Karaçalıoğlu zili çalmasına karşın eşi açmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada Özlem Karaçalıoğlu, evin balkonuna çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.

Çocuklarını kanlar içinde bulunan Cuma Karaçalıoğlu, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Kolu kırılan hamile Özlem Karaçalıoğlu ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.