Çocuklarını öldüren annenin bıraktığı not ortaya çıktı

Olay, gece geç saatlerde kent merkezine 29 kilometre uzaklıktaki Cerit Yeniyapan Mahallesinde meydana geldi. Özlem Karaçalıoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta memuru olan eşi Cuma Karaçalıoğlu (29) gece nöbetindeyken, alt katta kalan kayınvalidesinin yanına indi. Burada, gelin- kaynana henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Özlem Karaçalıoğlu, tartışmanın ardından çocukları Ayşe ve Mustafa'yı da yanına alarak tekrar üst kata çıktı, kapıyı kilitledi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özlem Karaçalıoğlu, 2 sayfalık intihar mektubu yazdıktan sonra, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çocuklarını vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçakladı.
BALKONDAN KAÇTI
Gecenin ilerleyen saatlerinde işten dönen Cuma Karaçalıoğlu, kapının kilitli olduğunu gördü. Karaçalıoğlu zili çalmasına karşın eşi açmayınca, kapıyı kırıp içeri girdi. Bu sırada Özlem Karaçalıoğlu, evin balkonuna çıkıp, kendini boşluğa bıraktı.
Çocuklarını kanlar içinde bulunan Cuma Karaçalıoğlu, hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi. Kolu kırılan hamile Özlem Karaçalıoğlu ise ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Çocukların cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
MEKTUP BIRAKTI
Özlem Karaçalıoğlu'nun çocuklarını öldürdükten sonra cesetlerin yanında intihar mektubu yazarak yaklaşık bir saat boyunca eşini beklediği, Cuma Karaçalıoğlu'nun gelmesiyle birlikte de evin balkonundan atladığı ifade edildi.
'BENİ HEP AŞAĞILADIN'
Özlem K.'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen mektuba İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı. Özlem K.'nin kendi el yazısıyla eşine, kayın validesine ve halasına hitaben yazdığı mektubunda, eşi ve ailesiyle ilgili duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıkladı. Özlem K.'nin mektubunda, "Cuma sana diyecek pek fazla lafım yok. Beni hep aşağıladın, küçük gördün. Bana hiçbir zaman sevgini hissettirmedin. Sana hasta olduğumu çok söyledim, psikolojimin bozuk olduğu. Bundan sonra bensiz mutlu olursun inşallah. Ama annen bu dünyada bana gün göstermedi. Umarım bundan sonra mutlu olur. Çünkü artık ben yokum, mutlu olun. Halam olacak o şahıs, sana bu dünyada öteki dünyada da hakkım haram olsun. Beni öldürene kadar uğraştın. Artık şeytan kızlarınla mutlu olursun. Size söyleyecek hiçbir sevgi sözcüğü yok. Çünkü hiçbirinizi sevmiyorum. Artık mutlu olun. Muradınıza erin. Hakkım hepinize haram olsun. Öteki dünyada elim yakanızda, Allah hepinizin belasını versin" ifadeleri yer aldı.
BABA AYAKTA DURAMADI
Çocuklarının cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen zabıta memuru Cuma Karaçalıoğlu’nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Gözyaşı döküp, zaman zaman baygınlık geçiren Karaçalıoğlu’nu arkadaşları taşıdıkları arabada sakinleştirilmeye çalıştı.
Çocukların cenazesi, olayın yaşandığı Cerit Yeniyapan Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.
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