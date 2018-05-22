Çocuklarını rehin alan babayı polis ikna etti

Malatya'da üç çocuğunu evinde rehin alan baba, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği belirtilen Fuat T. (44) alkollü şekilde eşi Evin T'nin olmadığı sırada merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi Gülnebi Sokak'taki evine giderek 3 çocuğunu bıçakla rehin aldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Fuat T, polis ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik ikna çabası sonucu teslim olmayı kabul etti.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Evdeki 3 çocuk ise tedbir amaçlı ambulansta kontrol edildi.
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
TSK açıkladı: 2 asker şehit, 2 asker yaralı
CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama
Donald Trump'ın korktuğu başına geldi! ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili bomba iddia
Aile dehşeti: Beni aldattın, elimde kasedin var!
Dünyanın en güzel kızı büyüdü! İşte son hali
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı
Dev platform deniz seferlerini iptal etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum