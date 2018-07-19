Çocuklarının gözü önünde cinayet işlemiş

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, evine çağırdığı yalnız yaşayan 80 yaşındaki komşunu 4 ve 5 yaşlarındaki 2 çocuğunun gözü önünde boğduğu iddia edilen zanlı ve ona yardım eden arkadaşı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis, Maltepe Mahallesi'ndeki boş arazide erkek cesedi olduğu ihbarını aldı. Yapılan incelemede, cesedin 80 yaşındaki Arif Savaş'a ait olduğu belirlendi.

Eşi öldüğünden yalnız yaşayan Savaş'ın yakın çevresi ve komşularının ifadelerini alan polis, şüpheli olarak görülen 48 yaşındaki Osman Ö'nün 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının pedagog eşliğinde ifadesine başvurdu. 4 yaşındaki çocuktan Osman Ö. ve arkadaşı Şahin Ö'nün (47) evlerine çağırdıkları Arif Savaş'ı önce dövüp ardından da yastıkla boğduklarını öğrenen polis, şüphelileri gözaltına aldı.

Önceki gün eve davet ettikleri Arif Savaş'ı darbedip, yastıkla boğduktan sonra halıya sararak boş araziye bıraktıkları öne sürülen 2 zanlının, maktulün evinden ziynet eşyalarını çaldıkları da belirlendi.

Babalarının cinayet işlemesine şahit olan 4-5 yaşlarındaki 2 kardeş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

