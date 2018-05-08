"Çocuklarınızı dede yurtlarına gönderin"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Birbirimizi daha da fazla güçlendirme düşüncesiyle çocuklarımızı büyüteceğiz. Anne babalar, lütfen paranız olduğunda çocuklarınızı önce Avrupa’ya değil ilk önce dede yurtlarına gönderin." dedi.

Paşayeva, Efeler Belediyesince yapımı tamamlanan "Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı"nın açılışına katıldı. Burada konuşan Paşayeva, Türkiye ile Azerbaycan'ın sevinç ve acılarının ortak olduğunu belirterek iki ülkenin birlik olduğu zaman düşmanlarının güçlü olmasına rağmen zafer kazanabildiğini, bunun en büyük örneğinin de Çanakkale Zaferi olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın kuruluşunda da aynı birlikteliğin olduğuna işaret eden Paşayeva, şöyle devam etti:

"Nerede doğduğumuz fark etmez. O vatanın bir yerinde acı oldu mu ‘Biz buradayız’ demeyi başarmalıyız. Sevincimizi de acımızı da paylaşmalıyız. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmemiz gerekir ki bu parkta oynayan çocuklarımıza ‘Aslında Bakü, Azerbaycan hiç de uzakta değil’ diyebilmeliyiz. O yüzden gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Biz bu coğrafyadaki en büyük milletlerinden biriyiz ama maalesef ki bu coğrafyada en fazla üzüntüsü, acısı olan milletlerin önünde de biz geliyoruz."