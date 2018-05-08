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"Çocuklarınızı dede yurtlarına gönderin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili Paşayeva: - "Birbirimizi daha da fazla güçlendirme düşüncesiyle çocuklarımızı büyüteceğiz. Anne babalar, lütfen paranız olduğunda çocuklarınızı önce Avrupa’ya değil ilk önce dede yurtlarına gönderin"

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, "Birbirimizi daha da fazla güçlendirme düşüncesiyle çocuklarımızı büyüteceğiz. Anne babalar, lütfen paranız olduğunda çocuklarınızı önce Avrupa’ya değil ilk önce dede yurtlarına gönderin." dedi.

Paşayeva, Efeler Belediyesince yapımı tamamlanan "Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı"nın açılışına katıldı. Burada konuşan Paşayeva, Türkiye ile Azerbaycan'ın sevinç ve acılarının ortak olduğunu belirterek iki ülkenin birlik olduğu zaman düşmanlarının güçlü olmasına rağmen zafer kazanabildiğini, bunun en büyük örneğinin de Çanakkale Zaferi olduğunu söyledi.

Azerbaycan’ın kuruluşunda da aynı birlikteliğin olduğuna işaret eden Paşayeva, şöyle devam etti:

"Nerede doğduğumuz fark etmez. O vatanın bir yerinde acı oldu mu ‘Biz buradayız’ demeyi başarmalıyız. Sevincimizi de acımızı da paylaşmalıyız. Çocuklarımızı da böyle yetiştirmemiz gerekir ki bu parkta oynayan çocuklarımıza ‘Aslında Bakü, Azerbaycan hiç de uzakta değil’ diyebilmeliyiz. O yüzden gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Biz bu coğrafyadaki en büyük milletlerinden biriyiz ama maalesef ki bu coğrafyada en fazla üzüntüsü, acısı olan milletlerin önünde de biz geliyoruz."

"Ben hiçbir zaman kalbimde Türkiye ve Azerbaycan ayrımı yapmadım." diyen Paşayeva şunları söyledi:

"Azerbaycan ne kadar vatanımsa Türkiye de öyledir. Azerbaycan için nasıl canımı vermeye hazırsam Türkiye için de gözümü bile kırpmadan canımı vermeye hazırım. Çünkü burası benim de vatanım. Buranın ayağına değen taş beni üzer. Azerbaycan Cumhurbaşkanının son verdiği mesajlarda da bu vardı. 'Türkiye’nin gücü bizim gücümüzdür. Türkiye ne kadar güçlenirse biz ve Türk dünyası da o kadar çok güçlenir.' demişti. Birbirimizi daha da fazla güçlendirme düşüncesiyle çocuklarımızı büyüteceğiz. O yüzden annelerimiz çocuklarımızı bu parka getirsin, görsünler anlatsınlar. Hocalı’da sadece Türk oldukları için o soykırımı anlatın. Demeyin ki 'Sayın vekilim benim o kadar uçak param yok.' Bir gömleği, bir ayakkabıyı, ceketi az al bin otobüse 'Dede toprağımı görmeye gidiyorum' deyin. Birbirimizi daha yakından görüp samimiyet kurmalıyız. Anne babalar, lütfen paranız olduğunda çocuklarınızı önce Avrupa’ya değil ilk önce dede yurtlarına gönderin."

Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan da böylesi anlamlı bir parkı ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından "Bakü Parkı ve Hocalı Soykırım Anıtı"nın açılışı yapıldı.

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Azerbaycan ganire paşayeva Hocalı Milletvekili

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