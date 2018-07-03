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Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 21:05 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü anne ve babalara uyarıda bulundu.

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞILDI

EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.

İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...

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PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
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Anahtar Kelimeler:
polis egm Emniyet Genel Müdürlüğü

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