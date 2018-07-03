Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son günlerde yaşanan çocuk kayıpları olayları hakkında anne ve babalara uyarıda bulundu.

TWİTTER'DAN PAYLAŞILDI

EGM'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan yaplaşımda önemli bilgilere yer verildi.

İşte EGM tarafından yapılan o paylaşımlar...

Anne ve Babalar Dikkat❗️

Çocuklarınızın Kendilerini Koruyabilmeleri İçin Yapılması Gerekenler pic.twitter.com/bxJo79sVet — Türk Polis Teşkilâtı (@EmniyetGM) 3 Temmuz 2018



