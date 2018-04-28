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Çocukluk hayallerine 60'ından sonra kavuştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:23 | Son Güncelleme

Elazığ'ın İçme köyünde yaşayan 67 yaşındaki Fethiye Toptaş ve 65 yaşındaki Ayşe Tunç, ilerleyen yaşlarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde okullu olup çocukluk hayallerine kavuştu - Toptaş: - "Ömrümde hiç okul okuyamadım. Eşim evde bana ders çalıştırıyor, çok destek veriyor. İnşallah başaracağım" - Tunç: - "Bu yaştan sonra çocukluğumdan kalan hayalimi gerçekleştiriyorum. Ömrümün sonuna kadar da okuyacağım" - Okul müdürü Karataş: - "Çocuklardaki heyecanı onlarda görüyoruz"

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ'ın İçme köyünde yaşayan Fethiye Toptaş ve Ayşe Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 60'ından sonra okullu olup çocukluk hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Köyde ailelerinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı 37-67 yaşlarındaki 8 kadın, yıllarca hayalini kurdukları eğitime Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" seferberliği ile kavuştu.

İlerleyen yaşlarına rağmen İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen kursta okuma yazma öğrenmek için İçme Ortaokulu'nun yolunu tutan kadınlar arasında 67 yaşındaki Fethiye Toptaş ve 65 yaşındaki Ayşe Tunç da yer alıyor.

Evlerindeki sorumluluklarını yerine getirdikten sonra okula yeni başlayan bir çocuğun heyecanıyla sınıftaki yerlerini alan Toptaş ve Tunç, eşlerinin de desteğiyle başarıya ulaşmak için engel tanımıyor.

- "En kısa zamanda diplomamızı alacağız"

4 çocuğu ve 6 torunu bulunan Toptaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 haftadır okuma yazma öğrenmek için okulda verilen eğitime katıldığını söyledi.

Aldığı eğitime eşinin de destek verdiğini belirten Toptaş, "Ömrümde hiç okul okuyamadım. 5 kardeşiz, annem ve babam kardeşlerim arasında sadece beni okutmadı. Eşim bana 'Niye seni okutmadılar?' diye soruyor. İş çoktu, kardeşlerime de baktığım için beni okutmadılar." diye konuştu.

Öğretmenlerin kendileriyle yakından ilgilendiklerini dile getiren Toptaş, en büyük arzusunun okuma yazma öğrenip anne ve babasının mezar taşını okumak olduğunu aktardı.

Toptaş, "Hafta içi her gün okula geliyoruz. Eşim de evde bana ders çalıştırıyor, çok destek veriyor. İnşallah başaracağım. En kısa zamanda diplomamızı da alacağız." dedi.

- "Çocukluğumdan kalan hayalimi gerçekleştiriyorum"

3 çocuğu ve 5 torunu olan Tunç da, babasının kendisini okutmadığını bu nedenle okuma arzusunun içinde ukde kaldığını belirtti.

"Okuyan birini gördüğümde gözlerim doluyor." diyen Tunç, bugüne kadar karşılaştığı herkese okumaları tavsiyesinde bulunduğunu anlattı.

Tunç, öğretmenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Arkadaşlarım, 'Bu yaştan sonra okumayı ne yapacaksın?' diyorlar. Onlara, 'Okumanın küçüğü veya büyüğü yok.' diyorum. Bilgi sınırsızdır. Bu yaştan sonra çocukluğumda kalan hayalimi gerçekleştiriyorum. Ömrümün sonuna kadar da okuyacağım." diye konuştu.

- "Çocuklardaki heyecanı görüyoruz"

Okul müdürü Fahri Karataş da, kadınların ilerleyen yaşına rağmen okuma yazma öğrenmek için okula gelmelerinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Okula yeni başlayan bir öğrenciden daha heyecanlı olduklarına şahit olduk." diyen Karataş, onlardaki bu azim ve okuma aşkının mesleklerine daha da aşkla bağlanmalarına vesile olduğunu vurguladı.

Okuma yazma öğrenmede azimli olmanın önemine değinen Karataş, şunları kaydetti:

"Çocuklardaki heyecanı onlarda görüyoruz. Okuma hevesleri ile herkese örnek oluyorlar. Onların azmi bunu gösteriyor, işin özü azimdir. Azmeden kişi başarır. Yaşı 90 dahi olsa eğer istiyorsa devlet olarak bütün imkanlar seferber ediliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ İçme köyü okuma-yazma seferberliği

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