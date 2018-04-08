GÜNAY NUH - Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan balının dünya piyasalarına kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eski Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü ve arıcılık uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, AA muhabirine, 1977 yılında Türkiye'de sadece üç ilde Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bulunduğunu belirterek, sonradan ismi Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi olarak değiştirilen bu enstitünün ilk müdürü olması dolayısıyla 41 yıldır Ardahan balı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Özellikle Ardahan çiçek balının yurt içinde bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Doğaroğlu, bu balın kalitesinin yöredeki bitki çeşidi ile Kafkas arısından kaynaklandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Doğaroğlu, Ardahan balının söz konusu özellikleri itibarıyla coğrafi işareti almayı hak kazandığına, bunun da bal sektörü için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Oldukça özel olan Ardahan balının kalitesi Türk Patent Enstitüsünce (Türk Patent ve Marka Kurumu) tescillendi ve bu bal coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret bu balın özelliğini, ayrıcalığını, buradaki bitkilerden üretildiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.