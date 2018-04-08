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Coğrafi işaretli "Ardahan balı"nda hedef dünya pazarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 11:49 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenip coğrafi işaret alan, Kafkas arısının ürettiği Ardahan balının dünya piyasalarına kazandırılması için çalışma başlatıldı - Arıcılık uzmanı Prof. Dr. Doğaroğlu: - "Ardahan balını dünya piyasasına tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla Ardahan balı uluslararası piyasada çok önemli yer tutacak" - Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı Evliyaoğlu: - "Bu balın verimi artırılarak dünyaya tanıtılması için arıcılara yönelik eğitim çalışmalarını gerek teorik gerekse pratik olarak devam ettireceğiz"

GÜNAY NUH - Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen Ardahan balının dünya piyasalarına kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Eski Ardahan Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü ve arıcılık uzmanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, AA muhabirine, 1977 yılında Türkiye'de sadece üç ilde Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bulunduğunu belirterek, sonradan ismi Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi olarak değiştirilen bu enstitünün ilk müdürü olması dolayısıyla 41 yıldır Ardahan balı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.

Özellikle Ardahan çiçek balının yurt içinde bilindiğini ifade eden Prof. Dr. Doğaroğlu, bu balın kalitesinin yöredeki bitki çeşidi ile Kafkas arısından kaynaklandığını dile getirdi.

Prof. Dr. Doğaroğlu, Ardahan balının söz konusu özellikleri itibarıyla coğrafi işareti almayı hak kazandığına, bunun da bal sektörü için çok önemli olduğuna işaret ederek, "Oldukça özel olan Ardahan balının kalitesi Türk Patent Enstitüsünce (Türk Patent ve Marka Kurumu) tescillendi ve bu bal coğrafi işaret aldı. Coğrafi işaret bu balın özelliğini, ayrıcalığını, buradaki bitkilerden üretildiğini gösteriyor." şeklinde konuştu.

Ardahan balının dünya piyasasına açılması için çalıştıklarını dile getiren Prof. Dr. Doğaroğlu, çalışmalara Ardahan Arıcılar Birliğinin yanı sıra Ardahan Valiliği, Ardahan Belediyesi, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile CarrefourSA'nın destek verdiğini dile getirdi.

- Balda hem verim hem kalite artırılacak

Prof. Dr. Doğaroğlu, bu çalışmalarla balın verimi ile çeşidini artırmayı, kalitesini de korumayı istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mayıs ayında, farklı bir floraya sahip Ardahan'ın balını bizzat sahada göreceğiz. Bu üretim modeli ve çeşidi standart şekle dönüşünce de tüketici açısından da güven oluşturmaktadır. Ardahan balını dünya piyasasına tanıtmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla Ardahan balı, uluslararası piyasada çok önemli yer tutacak. Ardahan balı bu kapasite ve potansiyele sahip. Mayısta üretim kovanlarının yönetim biçimlerini görmek, balı miktar ve kalite bakımında en üst düzeye çıkarmak için uygulama çalışmaları yapacağız. Bütün ildeki arıcılar üzerinde çalışma yapacağız. Onlara kalite ve verimin artırılması için yöntem ve yol haritası çizeceğiz."

- Arıcılıkta eğitim çalışmaları sürecek

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise balın kalitesi ile verimini artırarak dünya pazarına girmesi için arıcılıktaki eğitimin önemine işaret etti.

Bu sektörde uzman olan Prof. Dr. Doğaroğlu'nun desteğiyle arıcıları eğiteceklerini ifade eden Evliyaoğlu, "Artık coğrafi işareti olan bir balımız var. Bu balın verimi artırılarak dünyaya tanıtılması için arıcılara yönelik eğitim çalışmalarını gerek teorik gerekse pratik olarak devam ettireceğiz." dedi.

Dünya piyasasına açılmak için yurt içi ve yurt dışındaki bazı ihracat firmalarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatan Evliyaoğlu, bu görüşmelerin coğrafi işaretin alınmasının ardından genellikle firmaların talebiyle gerçekleştiğini aktardı.

Evliyaoğlu, kentte yıllık 600 ila 800 ton bal üretiminin yapıldığı aktararak, yurt içindeki birçok fuarda, Ardahan balının tanıtımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

ATSO Başkanı Çetin Demirci de Ardahan balının dünyaya açılması gerektiğini ifade ederek, "Yapılan çalışmalarla Ardahan balı kısa sürede hak ettiği noktaya gelecek. Özellikle yurt içindeki fuarlarda çok talep gördüğüne şahit olduk." ifadesini kullandı.

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Ardahan Ardahan balı Kafkas arı ırkı Muhsin Doğaroğlu

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