"Coğrafyamızdan çalınan eserler dünyanın en önemli müzelerinde"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yazar Mustafa Yahya Coşkun, "Son yaprağa, son tablete kadar insanlık tarihinin yazılı birikiminin tümü dijital ortama aktarılmadan kitaba duyulan ihtiyaç azalmayacaktır." dedi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nde eğitim gören Coşkun, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde, yakın çağ tarihi üzerine tamamladı. Birçok gazete ve dergide yazılar kaleme alan Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihçi olması sebebiyle, tarihi eser kaçakçılığının kendisi için çok derin bir yara olduğunu ifade ederek, konu üzerine çeşitli araştırmalar yaptığını söyledi. - "Kaçırılan eserler tekrar Türkiye'ye getirilmeli" Coşkun, özellikle Türkiye'den yurt dışına kaçırılan ya da definecilerin elinde yağmalanan eserlerin tekrar Türkiye'ye gönderilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Dünyanın müzelerini gezin, özellikle antik çağ ve İslam eserleri bölümlerine göz atın, muhakkak coğrafyamızdan eserleri görürsünüz. Dünyanın en önemli müzelerinde, en bilinen, en mutantan sergilerinde hep coğrafyamızdan çalınan eserler vardır. Ben onlara bakınca, vatanından koparılmış, toprağından sökülmüş eserlerin hüznünü görüyor, içli seslerini duyuyorum. O eserler bu toprakların birikimidir, bu topraklarda, evlerinde olmalılar."

Tarihi eser kaçakçılığının bugün olduğu gibi çok eski tarihlerden beri yaşanan bir olay olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Tarihin en hunhar, en insafsız yağmacılarının başında Romalılar gelir belki de. Anadolu'dan çaldıkları yüzlerce değerli eseri Roma'ya götürmüş ve kendi şehirlerini bu eserlerle süslemişlerdir. Aslında aynı acı tecrübeler bugün de yaşanıyor. Dün Irak'ta, bugün Suriye'de yaşanan tarihi eser kaçakçılığı da geçmiş devirlerinkinden eksik kalır mahiyette değil." ifadelerini kullandı. - "Farkındalık oluşturma çabası gerekir" Daha önce "Bosna'dan Beyrut'a Batı Yalanı", "Maskeli Tarih", "Kayıp Halife", "Mavi Marmara-Aborda" ve "Eskilerin Masalları" başlıklı kitaplar kaleme alan Coşkun, son olarak yazdığı "İncilerin Yıldızı" adlı kitapla tarihi eser kaçakçılığına dikkat çekmeyi amaç ediniyor. Profil Kitap etiketiyle çıkan roman türündeki kitabın konusuna ilişkin Coşkun, şunları anlattı: "Kitap, kaşıkçı elmasını çalmak isteyen uluslararası bir suç şebekesinin serüvenini, aynı zamanda bir tarihçinin kaşıkçı elmasını arama hikayesini ele alıyor. Fonda ise İstanbul ve Ankara'nın tarihe şahitlik eden yapılarının okuyucuya yoldaş olması var. Okuyucuyu bekleyen ise tarihsel bir örgü içinde, sahip olduğu tarihi, kültürel varlıkların nasıl yer ve el değiştirdiğine şahit olması. Okuyucu, gasp edilen tarihi eserlerin ne tür organizasyonlara bağlı bir şekilde pazarlandığını görerek elinde bulunanın kıymetine daha ciddi anlamda vakıf olacak."

Coşkun, toplumda bugün defineciliğin talana ve yağmaya dönüştüğüne vurgu yaparak, "İşaretleriyle, hikayeleriyle, lügatiyle, definecilik; edebiyatın ve folklorun ilgi alanında kalsa çok kıymetli olabilir. Lakin iş bu şekilde kalmıyor." diye konuştu. Defineciliğin merdiven altı bir iş olmaktan çıkması gerektiğini savunan Coşkun, "Define arayışında olan, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı takip etse, bu konuda eğitim alsa ve çalışmalarını kayıtlı bir biçimde yapsa, hem şahıslar tatmin olur hem de eserler ait olduğu topraklarda kalır. Bu konu üzerine de uzun bir çalışma, farkındalık oluşturma çabası gerekir. Ben kitabımı, bu işe vesile olacak bir çalışma olarak görmek istiyorum." önerisinde bulundu. - "İrrasyonel bir sağanağın altındayız" Her şeyin dijital olarak yaşandığı bir çağda, kitabın önemine de değinen Coşkun, şu tespitlerini paylaştı: "Dijital alan bizim güç atfettiğimiz, belirleyiciliğine boyun eğdiğimiz bir alan. Kendi ellerimizle zincirlerimizi bağlıyoruz. Bununla yetinmeyip zincirlerimizle barışık yaşamaya çalışıyoruz. İrrasyonel bir sağanağın altındayız. Kitap burada gerçek anlamını bir defa daha belirginleştiriyor. Bu sağanaktan kaçarak kitap, sığınılacak bir önem taşıdığını güçlü bir şekilde hissettiriyor."