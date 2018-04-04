HABER

’Çok Amaçlı Mobil Robot Kol’ projesiyle TÜBİTAK’ın düzenlediği yarışmada birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na ’Çok Amaçlı Mobil Robot Kol’ projesi ile katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencisi Artun Özsoy, birincilik elde etti.Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 12’nci Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na ’Çok Amaçlı Mobil Robot Kol’ projesi ile katılan Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü öğrencisi Artun Özsoy, birincilik elde etti.
Ortaokul öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ile bu yıl eklenen Değerler Eğitimi, Kodlama, Tarih ve Türkçe alanlarında Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenlendi. Uğur Okulları Gaziemir Kampüsü 8’inci sınıf öğrencisi Artun Özsoy, insan hareketlerini kopyalayarak, programlama bilgisi istemeden, değişik amaçlarla kullanılabilecek bir “Çok Amaçlı Mobil Robot Kol” üretmeyi amaçlayan projesi ile kodlama alanında 53 proje arasından birinci oldu.

“Programlama bilgisi gerektirmeyen, kullanıcı dostu bir proje”
Türkiye genelinde 11 bin 352 projenin katıldığı yarışmada, İzmir’den 635 proje yer aldı. Uğurlu öğrenci Artun Özsoy, birincilik elde ederek adından söz ettirdiği, otomasyon gerektiren veya tehlike arz eden işlerde kullanmak üzere maliyeti düşük olarak tasarlanmış ilk örnek olma özelliği taşıyan Robot Kol Projesi’ni TÜBİTAK’a sundu. Gaziemir Kampüsü Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Barış Bağcı danışmanlığında, programlama bilgisine sahip olmayı gerektirmeyecek bir kol yapımı amaçlanarak ilk örnek test edildi. Basit ve kullanıcı dostu olan, herhangi özel bir programlama eğitimi gerektirmeden tehlikeli işlerde kullanılabilecek bir proje ortaya çıkarıldı. Aynı zamanda Robot Kol, belirli bir uzaklıktan kol hareketlerini taklit ederek kimyasal yaralanmalar ve ölümlere yol açan deneylerde, tehlike yaratabilecek ağır malzemelerin hassas bir şekilde taşınmasında kullanılabilecek. Hareketi sağlayan motorlar enerjilerini arduino kartından bağımsız aldıkları için, tonlarca yükü kaldırabilecek sanayi tipi motorların olduğu bir sistemde devreye entegre edilebilecek. Askeri ihtiyaçlarda veya güvenlik gereksinimlerinde, kumanda yardımı ile robot her yöne hareket ettirilebildiği için olası patlayıcı içeren düzeneklere robotun gönderilmesiyle kontrol sağlanabilecek. Robotun erişim alanını büyütmek amacıyla kablosuz bağlantının sağlanması ve optik kamera takılarak görüş alanlarının çoğaltılması da sıradaki hedefler arasında yer alıyor.
Uğurlu öğrenci Artun Özsoy projenin amacını şöyle açıkladı:
"Günümüzde, tehlikeli işlerde veya vasıfsız kısa süreli tekrar işlerinde insanlar çalıştırılmaktadır. Bunun da en önemli nedeni tehlikeli işlerde kullanılacak robotların maliyeti ve kullanımının uzmanlık istemesi; kısa süreli vasıfsız tekrar işlerde kullanılacak çok amaçlı robot kollarının pahalı ve her iş için ayrı programlama ihtiyacının olmasıdır. ‘Çok Amaçlı Mobil Robot Kol’ projemizin amacı, programlama bilgisi istemeden, kullanıcı dostu, değişik amaçlarla ve değişik ortamlarda kullanılabilecek yazılım ve yazılımla çalışan prototipin yapımını gerçekleştirmektir. Robotumuzun Operasyon ve Otomasyon olmak üzere 2 modu bulunuyor. Operasyon modu ile robotumuz kol ve elimizdeki hareketleri taklit edebilir, robot uzak mesafelere gönderilebilir. Otomasyon modu ile ise kol ve elimizdeki 250’ye kadar hareketi kayıt yapabilir. Kayıt edilen hareketi sonsuz bir şekilde tekrarlar. Bu sayede robotumuz verimliliği artırmak adına gece gündüz çalışabilir.”

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyorAntalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alınıyor
Flaş... Ankara'da kritik zirve!Flaş... Ankara'da kritik zirve!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Yetim aylıkları artık kesilmeyecek! İşte detaylar

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

İngilizce öğretmeninden öğrenciye ahlâksız teklif!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Kritik zirve için çarpıcı yorum: Tarihte ilk kez Türkiye dostumuz oldu!

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

Tosun'un ağabeyi ortaya çıktı! İşte Fatih Aydın'ın fotoğrafı

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

İBB Başkanı Uysal, taksicilere seslendi: Sopayla sokakta Uber'cileri kovalamakla olmuyor

Moskova'da silahlı saldırı!

Moskova'da silahlı saldırı!

Erdoğan ile Putin arasında ilginç kare! Bu görüntüler Türk televizyonlarında yer almadı

Erdoğan ile Putin arasında ilginç kare! Bu görüntüler Türk televizyonlarında yer almadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.