"Çok ciddi transfer teklifleri aldım "

Son Güncelleme 36 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:27 |36 dakika önce

- Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak: "Tabii ki transfer teklifi olunca ayrılma ihtimali de oluyor. Teklifler aldığım doğru ama ayrılma ve transfer olabileceğim gibi bir şey şu an yok" - "Arda'nın Türkiye'ye gelişi nedeniyle çok mutluyum" - "Jahovic'in gol krallığında daha önde olduğunu düşünüyorum" - "Cenk Tosun'un böyle bir transfer yapması bizler için gurur verici"

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, çok ciddi transfer teklifleri aldığını ama Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında oynanacak Atiker Konyaspor karşılaşmasında sahada olacağını söyledi. Burak, bordo-mavili takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Golcü futbolcu, "Hakkında birçok transfer haberi çıkıyor. Bunlar doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bunların hepsi doğru. Ben Trabzonspor'a gelmeden önce de bana teklifler vardı, şu anda da teklifler var. Gerek yurt dışından gerekse (Gülerek) yurt dışından diyeyim. Tabii ki transfer teklifi olunca ayrılma ihtimali de oluyor. Bir oyuncuya transfer teklifi geliyorsa bazı şeyler kafasında netleşmemişse ayrılma ihtimali ortaya çıkıyor. Teklifler aldığım doğru ama ayrılma ve transfer olabileceğim gibi bir şey şu an yok. Ama önümüzdeki günler ne getirir bilmiyorum. Yönetici, hoca ve kulüp bazında, burada kalmam için bazı şeylerin net olması gerekiyor. Çok ciddi transfer teklifleri alıyorum, transfer teklifi alan futbolcunun da gitme ihtimali vardır."

Burak, "Bu açıklamalarından, transfer olacağını mı anlamalıyız?" sorusu üzerine şunları kaydetti: "Transfer teklifi alan bir oyuncunun gitme ihtimali her zaman vardır. Kulüple örtüşmeyen şeyler varsa her zaman bu gündemdedir. Çok ciddi transfer teklifleri aldım ama Trabzonspor'a gitmek için gelmedim. Konyaspor maçında sahada olacağım diyorum, bence orayı değil de burayı anlayıp, böyle düşünmek gerekiyor. Bakış açınızla alakalı. Bence Konyaspor maçında sahada olacak Burak'ı konuşmamız gerek." - "Çapraz bağlarım kopabilirdi" Bordo-mavili oyuncu, kamp döneminin başında çok talihsiz bir sakatlık yaşadığını belirterek, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Allah korudu. Çapraz bağlarım kopabilirdi. Ayağım sahaya takıldı, verilmiş sadakamız varmış. Şu anda iyi durumdayım. Hep benim ağzımdan olmayan şeyler yazılıyor. Fenerbahçe maçında sahada olacağım yazılıyor ama Allah'ın izniyle Konya deplasmanında sahada olacağım. Sınırları zorluyorum, her şeyi yapıyorum. İyi durumdayım, sağlık ekibimiz benimle çok yakından ilgileniyor. Beni sahada görmüyorsunuz ama takımın dışında akşam sahaya gidiyorum. Allah'tan bir mani olmazsa Konya deplasmanında oynayacağım."

- "Arda'nın Türkiye'ye gelişi nedeniyle çok mutluyum" Burak Yılmaz, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transferinin resmen açıklanmasından dakikalar önce yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı: "Arda'nın Türkiye'ye gelişi ile alakalı çok mutluyum. Görünen o ki Arda Başakşehir'e geliyor. Başakşehir Kulübünü tebrik etmek istiyorum. Başakşehir belirli imkanlarla ligimizde yarışan bir takım. Göksel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Arda'yı kulübüne kazandırmak çok kolay bir şey değil. Türkiye'ye gelmesini ve tekrar kendisini hatırlatmasını istiyorum. Çünkü onu çok özledik. Oynamayan bir Arda'nın Türk futbolunu temsil etmesi bizi ilgilendirmez. Oynasa tabii ki orada kalsın. O nedenle Arda'nın buraya gelişinden çok mutluyum." - "Jahovic'in gol krallığında daha önde olduğunu düşünüyorum" Her zaman amatör ruhla profesyonel bir futbolcu olduğunun altını çizen deneyimli futbolcu, şöyle devam etti: "Buralara gelmemdeki en büyük etken bu. Bunda hocalarımızın da etkisi oluyor. Birçok gol attım. İkinci yarı gol krallığı değil de ilk yarıda attığım golün altına düşmezsem benim için yeterli diye düşünüyorum. Gomis, Jahovic, bunlar çok özel oyuncular. Onlarla bir Türk olarak yarışmak beni mutlu ediyor. Jahovic'in gol krallığında daha önde olduğunu düşünüyorum. Anadolu takımı, Anadolu takımına karşı oynadığı zaman daha fazla pozisyon bulabilirsin. Büyük takımlara karşı oynayan takımların kapandıklarını hepimiz biliyoruz. Jahovic'i çok beğeniyorum. Ama sadece şanslı görüyorum. Sezon sonunda ne olacak göreceğiz."

Burak, takımdaki genç oyuncular, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu'nun göz bebekleri olduğunu vurgulayarak, "Onlar benim canım kardeşlerim, onlara elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Büyük bir oyuncu mu olacaklar? Avrupa'ya mı gidecekler? Kaybolup gidecekler mi onlar karar verecek. Biz profesyonel futbolcularız o yaşlardan geçtik. Sizden ricam, 'Monaco istiyor, Manchester istiyor' yazmayalım, bilinçaltında onları havaya sokmayalım. Onlara gelen bir teklif yok, lütfen öyle şeyler yazmayın. Onlar Trabzonspor'da gelişiyorlar, hem gelişiyorlar hem de yarışıyorlar. Onları gereksiz yere zorlamayalım. Onlar kendilerini Trabzonspor'a adamış durumdalar." ifadelerini kullandı. -"Gomis niye öyle düşünmüş açıkçası anlamadım" Golcü futbolcu, "Galatasaraylı Gomis, 'Gol krallığı yarışı önemli değil ama şampiyonun kim olduğu belli.' açıklaması yaptı. Senin bu konudaki görüşün nedir?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Gomis niye öyle düşünmüş açıkçası anlamadım. Aramızdaki puan farkının önemli olduğunu düşünmüyorum. Saygı duymak gerek. Futbol oynanmadan kazanılmaz. Fatih hoca oyuncusuna öz güven katan bir insan, bunu da Gomis'in açıklamaları ile gördük. Türkiye Ligi çok kolay bir lig değil. Bakalım belki doğru söylüyordur, belki ileri görüşlü bir arkadaşımız, bakacağız, göreceğiz."

- "Cenk Tosun'un böyle bir transfer yapması bizler için gurur verici" Deneyimli futbolcu, Cenk Tosun'un Beşiktaş'tan İngiliz ekibi Everton'a transfer olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu aktardı. "Türk oyuncunun yerden yere vurulduğu bir dönemde Cenk Tosun'un böyle bir transfer yapması bizler için gurur verici bir olay oldu." diyen Burak, "Kendisi bir Türk ve büyük bir bonservis bedeli ile oraya gitti. Yaklaşık 10 gün önce beraberdik, o zaman bitmişti transferi kimsenin haberi yoktu. Çok istekli, çok mutlu. Bugün de maçı var heyecanla bekliyoruz. İnşallah sahada golünü görmek için heyecanla bekliyoruz. Atacağı ilk gol bizi çok mutlu edecek. İnşallah erken atar, çünkü bir forvet için bu çok önemli. Bugün için tüm dualarımız onunla. İnşallah bu genç oyuncularımızın önünü açacaktır. Yusuf, Abdülkadir ve Okay için konuşuyorum. Hep beraber olurken onların önünü açacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Bordo-mavili takımın golcüsü, Volkan Şen'in transferinde olumlu referans verdiğini de sözlerine ekleyerek, şu ifadeleri kullandı: