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Çok çocuk sahibi kadınlarda Alzaymır riski daha yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

Çok çocuk sahibi kadınlarda Alzaymır riski daha yüksek

Kadınların 5 veya daha fazla çocuk sahibi olmasının, alzaymır riskini yüzde 70 oranında arttırabileceği belirlendi.

CNN'nin haberine göre, Güney Kore ve Yunanistan'da 60 yaşından büyük 3 bin 500'den fazla kadının katılımıyla yapılan araştırma, 5 ya da daha fazla çocuk doğuran kadınlarda yaşlandıklarında alzaymır görülme olasılığının yüzde 70 artabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, demans hastası olmayan, 5 ya da daha fazla çocuk sahibi kadınların bilişsel testlerde 5'ten az çocuğu bulunanlara kıyasla daha başarısız olduğu da gözlendi.

Yaş ortalaması 71 olan kadınlar arasında bir ya da 2 kez tamamlanmamış gebelik yaşayanlarda alzaymır riskinin ise hiç hamile kalmayanlardan çok daha düşük olduğu belirtildi.

Seul Ulusal Üniversitesinde görevli nöropsikiyatrist Ki Woong Kim, alzaymır riskinin artmasında, kadınların sürekli çok yükselip aniden düşen östrojen ve stres hormonlarına maruz kalmasının neden olabileceğini, bu durumun beyni olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Ki, araştırmalarında tamamlanmamış gebelikle ilgili bulguları ise çok şaşırtıcı bulduklarını sözlerine ekledi.

2016 Dünya Alzaymır Raporu'na göre, dünyada 47 milyon demans hastası bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
5 ya da daha fazla çocuk Alzaymır kadın

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