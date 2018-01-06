"Çok güzel bir arkadaşlık ortamımız var"

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Köybaşı, takımlarında çok güzel bir arkadaşlık ortamı olduğunu belirterek, "Herkesin gülebildiğini görmek güzel." dedi.

Tecrübeli futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Süper Lig'e kötü başlamalarına rağmen son dönemde elde ettikleri galibiyetlerle takımlarındaki havanın çok daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade etti.

"Lige bir takım şanssızlıklardan dolayı iyi başlayamadığımızı düşünüyorum. Geriye dönüp baktığımda bu şanssızlıkların sanki bizim için iyi olacağı yönünde bir inancım vardı." şeklinde görüş belirten İsmail Köybaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu inancımı da her zaman gerek arkadaşlarıma gerekse de taraftarlarımıza yaymaya çalıştım. Hiçbir zaman ümitlerini kaybetmemeleri gerektiğini söyledim. Çünkü bir şanssızlığın var olduğuna inanıyordum.Geldiğimiz noktada da inancım beni yanıltmadı. Çünkü yakaladığımız bir galibiyet serimiz var. Galibiyetlerle birlikte çok güzel bir ortam da oluştu, çünkü futbolda sonuç çok ama çok önemlidir. Baktığınızda lig çok uzun bir maraton ve bu dönemde arkadaşlıklarla gelen mutluluğa çok ihtiyaç var.Burada bir sinerjiden söz ediyorum, masöründen futbolcusuna, mutfakta çalışanından sahada görev yapan herkesin bir arada oluşturabildiği bir şey bu."