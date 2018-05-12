KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP'nin Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, "Çok kıymetliyse önce partinize genel başkan yapın." dedi.

Özhaseki, Melikgazi Belediyesi tarafından Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapılacak kentsel dönüşüm projesinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, muhalefet partilerinin son bir yıl içerisinde defalarca erken seçim istediğini belirterek, "Bu iş herkes tarafından istenince biz de 'Haydi buyurun. Hodri meydan' dedik. Biz böyle söyleyince moralleri bozuldu, suratları düştü." ifadesini kullandı.

Muhalefet partilerinin aday çıkarma konusunda zorlandığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sonra bir aday çıkardılar. Bu adayın uzlaşmacı olacağını söylediler ama adamın konuşurken hançeresi patlıyor, boğazından damarlar çıkıyor. Bu adayın ilk vaadi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kiraya verecek olması oldu. Devletin uçaklarını satmayı vadediyor. Bunların sana ne faydası olacak? O 'Beştepe' dediğin yer şahane bir külliye. Cumhurbaşkanı orada gece gündüz demeden sabahlara kadar ekibiyle çalışıyor. Orada bu milleti kötülüklerden nasıl koruruz diye toplantılar yapılıyor. Ülkemize gelen bütün devlet başkanları orada ağırlanıyor. Orası devletin şerefidir. Orası birisinin evi değil, burayı çocuğuna bırakmayacak. Bu devletin, milletin malı orası. Dün nasıl ki Atatürk Çankaya'da oturmuşsa, Dolmabahçe'de oturmuşsa bugün de devlet başkanımız misafirlerini orada karşılıyor."