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Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 11:07 | Son Güncelleme

IPSOS'un gerçekleştirdiği 'Türkiye'yi Anlama Kılavuzu' adlı araştırma, eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 76 olduğunu ortaya koydu.

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Türk halkının yaşam tarzını çeşitli açılardan inceleyen Ajans Press'in, IPSOS'un yaptığı 'Türkiye Anlama Kılavuzu' araştırmasından ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de her 4 kişiden 3'ünün geçmişe özlem duyduğu belirlendi. Böylece, 'Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum' diyenlerin oranı yüzde 76 olarak saptandı.

2015-2017 yılları arasında 34 şehirden 15 bin 918 kişi baz alınarak hazırlanan rapor, Türkiye'nin tüketim alışkanlıkları, hobileri, yaşam tarzı ve boş vakitlerinde neler yaptıkları gibi çeşitli açılardan ele alarak tamamlandı. Elde edilen raporda, nüfusun yüzde 68'inin dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden dolayı evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissettiğini bildirdi.

Bunun yanı sıra, yüzde 72'inin boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçirdiği görülürken, AVM'lerde geçirilen sürenin ortalama 3 saat olduğu tespit edildi. Buna ek olarak, Türk halkının yüzde 35'i hiç kitap okumazken, yüzde 44'ünün hiç sinemaya gitmediği görüldü.
Hayatında hiç konser, tiyatro veya opera izlememiş olanların oranı ise yüzde 64 olarak saptandı.

İŞSİZLİK, HAYAT PAHALILIĞI, DÖVİZ KURLARINDA ARTIŞ

Türk halkının memnuniyetsizlik karnesi de belli oldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarına göre; işsizlik, hayat pahalılığı ve döviz kurlarında yaşanan artış, halkın memnuniyetsizlik nedenleri arasında başı çekti. Bu başlıklarda medyaya 270 binin üzerinden haber yansırken, bu konular medyanın gündemini de belirledi.

Öte yandan Türkiye'de bireylerin hane özelliklerine bakıldığında, yüzde 63'ünün ev sahibi olduğu görüldü. Geriye kalan dilimin de yüzde 24'ünün kiracı, yüzde 12'sinin kira vermeden oturduğu, yüzde 1'inin de lojmanda ikamet ettiği belirlendi.

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IPSOS araştırma anket

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
eskiden eve ekmek nasıl alacaz, temiz su nerden bulacaz, mahallelerdeki çöp dağlarını kim kaldıracak, ülkede yatırım yapacak hükumet başa geçecek mi bir gün, kriz ne zaman bitecek, darbecilerden ne zaman kurtulacaz, bankaların hortumlanamsı ne zaman bitecek, yağ yok şeker yok gaz yok. paranda olsa yok, imf ye faiz ödemekten ne zaman kurtuluruz, hastane kuyruklarında ölme devri eczaneden ilaç alamama devri ne zaman biter yoksa bunların hepsi hayal mi diyorduk. şimdide benzinin fiyatı arttı, doların fiyatı arttı diye ağlıyoruz.
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamiyor
Aynen dogru belki eskiden durumumuz cok iyi degildi ama borcumuz yoktu, ile, arkadaslik, is iliskileri daha kaliteliydi. akp döneminde insanlik kalmadi rezi kepaze insanlar türedi
ne yani sinemaya gitmesin , kitap okumasın mı böyle bir anket çalışması mı olur .yüzde 76 sı mutlu ise neden seçimlerde yüzde 51-yüzde49 gibi farklılık çıkyor. parası olan borcu olmayan sağlığı iyi olan mutlu işsiz, piyasaların belirsizliği,sürekli zam rekortmeni bir ülkede ne kadar mutlu olunabilir.siyasi şovlardan başka ne var.
işsizlik... ekonomi... adaletsizlik... köleleştirilmiş sistem...üreten değil sömürülen insanlar ancak bu kadar mutlu olabilirdi zaten...
Eskiye özlem giderek artıyor. O zamanlarda da kızdığımız ve kınadığımız şeyler vardı ama daha bin beterlerini henüz görmediğimiz için onların kıymetini bilememişiz. Ben kendi adıma eski DYP çizgisindeydim ve beş vakit namaz kılardım.Ama öyle dinci geçinen hırsızları gördüm, öyle imam vaazları dinler oldum ki artık Cumaya bile gitmiyorum.Solculara kızardım şimdi bunları görünce onlara büyük haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Hatta FB li olmama rağmen bu hafta hayatımda ilk kez GS yi tuttum.Hele maç sonu söylenen marş ile gurur duydum. Beterini görünce eskiye özlem duymamak imkansız...
eskiden paramız yoktu ama huzurumuz vardı. eskiden adalete yargıya işimiz düştü mü içimiz rahat olurdu şimdi korku ve kuşku ile. eskiden tv ler özgürdü a takımı 32. gün arena vs tartışma programları vardı şimdi yanlı yayınlar. eskiden komşuya güvenip anahtar verirdik şimdi wifi şifresi bile veremiyoruz. şimdi söyleyin eski mi simdi mi????
Buradan muhalefete: iktidara.çalişandan işssızlık fonuna aidat alın,işssızlere iş buluncaya kadat hıç değilse her ay kuru ekmek parası verin.zeytın peynır parası verin..yol köprü karın doyurmuyor..üretime önem verin sadet ince konuları bılıyor.şimdi hökümet rahavet içinde.şirket işinde bile milletvekili refansı calişiyor..ülkenın 100 de ellisi karamsar.ülke ekonomisinden pay yok.destekleri doğu ve partızanlara veriliyor.
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