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Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 10:36 | Son Güncelleme

Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrını açıkladı. Kendi sitesinde yayınladığı yazısında AK Parti'nin geçmişinden bugüne muhasebesini yapan ve kendi durduğu yeri tanımlayan Koru, "Seçimler konusuna evet önem veriyorum ve ‘yanlış’ bulduğum yola değil, kendisini yenileme gayreti göstereceğini umduğum bildik yola insanların sahip çıkmasını istiyor ve bekliyorum" dedi.

Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Başkanlık sistemine karşı olduğunu vurgulayan Koru, "Ülkemin çevremizdeki ülkelerdeki yönetimlere benzemeyen bir yönetim biçimine sahip olmasını doğru bulurum. Esad ve Saddam gibi, Kaddafi gibi, şimdilerde Sisi gibi bütün ipleri elinde toplayan liderler bana hiçbir zaman sempatik gelmemiştir" sözleriyle göndermede bulunurken, "önümüzdeki üç seçim, bu yazı boyunca doğru olduğunu savunduğum ilkeler açısından bir dönüm noktası teşkil ediyor. Türkiye o seçimlerden sonra, şöyle veya böyle, dönüşü olmayan bir yola girecek" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL ADAYLIĞINI AÇIKLARSA...

Koru, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı üzerineyse şunları söyledi:

"Destek verebileceğim misyona sahip çıkarak adaylığını açıklasa Abdullah Gül, buna elbette sevinirim; herhalde sevinecek tek kişi de ben olmam. İki güçlü adayla gidilecek seçim ülkem için de görüntü olarak muazzam yararlı olur. Savunageldiğim çizginin her kesimden oy alabileceğini sandığım en güçlü temsilcisi, açıklayageldiği görüşlerinden biliyoruz, Abdullah Gül bugün; ama daha güçlü bir başkası bulunursa, onu da desteklerim. Eleştirenlere ve eleştireceklere tek bir sorum var: Siz bu defa neden yanımda değilsiniz?"

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Fehmi Koru, Abdullah Gül ile gençlik yıllarından beri yakın arkadaş.

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Abdullah Gül Fehmi Koru

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
Hadi oradan fetö sempatizanı, Reis sayesinde insanlık gördük. Tutmuşsun birde Esad la Sisi yle eşdeğer tutabiliyorsun hiç utanmadan
ne farkı var
Uzun adam dı şimdi yavaş yavaş yalnız adamlığa gidiyor bahçeliyle ikinize ayvalıktan bir yazlık alalım orada yaşayın gençleri de ülkeyi de rahat bırakın.
APTULLAH GÜL ADAY OLURSA AKEPE YÜZDE 30 U BİLE GÖREMEZ .İYİ PARTİ YÜZDE 55 LE BÜYÜK ATAK YAPACAK.
@okantanbek neremizle gülelim
Çok gördük böyle diyenleri
sen önce Abdullah yazmayı öğren sonra sırasıyla yorumda yaparsın ...
tabi tabi
Aptullah yazan birinin siyasi analiz yapması bayağı manidar olmuş
@okantanbek Türkiye nin mynet sayfalarından ve seçim sonuçlarınında buradaki yorumlara yapılan oylamadan ibaret olmadığını göreceksiniz son 15 senedir gördüünüz gibi ))
fehmi feto ağzıyla konuşmuş gibi
FEHMİ KORU YILLARDIR ZAMAN GAZETESİNDE YAZDIN.NE OLURSA OLSUN.FETÖYÜ,SENİ VE ABDULLAH GÜLÜ TANIMIYORUZ.BAŞKANLIK SİSTEMİ TAMDA BİZE GÖREDİR.HALA DAHA BİLİNÇ ALTINDA TÜRKİYE YE TÜRK MİLLETİNE DÜŞMAN OLDUĞUN BELLİ OLUYOR.
Fehmi Koru ne kadar kaypaklaştın. her dönem bir yerdesin. önce fetö sonra akp şimdi yeni bir viraj. bu ne dik durmayı Başar artık lafı eğip bükme. Ben Reisi istemiyorum de.
bizde dereyi geçerken at değiştirilmez.
öğretmenlerin çoğu performans sisteminden dolayı 2019 da akp ye oy vermeyecek oluyor, ABDULLAH GÜL alternatif olabilir.
@necmettinkk o yuzden oy vermeyecek sahsiyet çıkarcı şerefsizdir. Biz vatanın geleceğini düşünüyoruz, öğretmenler performans çıkarını. Akp dışında vatanını gerçekten seven iyi bir kadro oluşturacak (içine,;eski hırsızları,kaşarlanmış siyasetcileri arsız ise yaramaz siyasetçileri,doldurmayacak hımbıl olmayan vizyon sahibi,ulkeyi bilime teknolojiye üretime yöneltip ruhbanlık tuzağından cikartacak Atatürkun ilkelerini misyonunu da benimseyerek uygulayacak fakat bunu cikar emelinde kullanmayacak zengini mutehaiti hırsızı kayirmayacak dini siyasetle kesinlikle karistirmayacak biri lazım bu ulkeye
isterseniz abdül latif şeneri aday yapın
Biz de bu kadar beyinsiz ve basiretsiz insanlarız yani öyle mi? Ya birine ya ötekine ama ne olursa olsun sizinkilerden birine oy vermek zorundayız öyle mi? Bok değil kaka. He canım he. Yemiyoruz bunları!
Körler sağırlar birbirini ağırlar herkes fıtratına uygun hareket ediyor Herkes kendi menfaatine göre bir işler çeviriyor
Türk budunu 2. ekmeleddin vakasını yemez
bugune kadar saadetin çizgisinden gitmiyeceksiniz. bugun sakın saadetten adayız demeyin. bizde aday çok. kafanı yorma. biz dogruları söylüyerekten kaybedelim önemli degil. bunun bir hesapı var Allah katında..
BUNU SÖYLEMEK ZORUNDAYIM, ABDULLAH GÜL TAYYİP ERDOĞAN'A RAKİP OLABİLİR
ah vah
AKP de fetöcü olmayanmı var.,geçin o ayakları.
korku dağları sarmışki !... her hafta aynı tarz haberler önceden A.Gül e parti kurduranlar bitmezdi şimdide aday olursa öyle olur böyle olur diyenler bitmiyor erken seçim falan olmayacak dendiği halde illede erken seçim olur diyenler bitmiyor haber başlığında erdoğan a bahçeliye şok yazılıyor ama anket haberi içinde 50+1 in rahatlıkla görüldüğü yazılıyor maksat seçimi şimdiden sulandırmak o bitince zaten olacak belli yok oyumuz çalındı yok aslında seçim galibi biziz neden istifa edelim oyumuz arttmış geyikleri velhasıl seçim olsa bitsede kurtulsak bu çapsız algı haberlerinden
istedikleri gibi at koşturuyorlar ülkeyi elegeçerdi herif..
nasıl insanlarsınız siz,kimse sizi eleştirmesin değil mi.Hrmen Fetö damgası.Sizden daha büyük fetöcümü var akpliler
Esad ve Saddam gibi, Kaddafi gibi, şimdilerde Sisi gibi bütün ipleri elinde toplayan liderler bana hiçbir zaman sempatik gelmemiştir" bu sözler doğru, Türk milleti her şeyi ben bilirim yaparım tiplemesini sevmez,muhalefet kesinlikle tek aday çıkartmamalı her parti adayını çıkartmalı,o zaman 2. tura kalınır muhalefet 2,tur daki adayı ful deateklemeli
şu herkese fetöcü diyenlerin zamanında kimlerle koyun koyuna yattığı ortada
bizde güçlü lider güçlü devleti getirir başkanlık sistemi tamda bu millete göre milletin feraseti her zaman doğruyu gösterir bunca cabaya rağmen bu millet liderini bulup ölümü göze alabilen nadide bir millettir kim kendini denemek istiyorsa buyursun er meydanı dün kendisine küfür edenlerle bugün aynı çizgiye gelenleride ihanet içinde olanlarıda bu millet görür hiç kimsenin şüphesi olmasın
Bunlar siyasi manevralar. Ha sayın Abdullah Gül, ha sayın Recep Tayyip Erdoğan. İkiside aynı duruş. Farklı duruş gerekmez mi? ABD gibi olmalı en fazla 2 dönem. Bir insan 2 dönem sonra heyecan, dinamizim veremiyor.
Sayın Koru'nun eskiden nerede bir yazısını görsem nefes almadan okur ve yeni farklı konularla gelecek yazılarını merakla beklerdim. Şimdi ise değişik bir insan sanki yazılarını başkaları yazıyor eminim ki eski bildiğimiz Koru'u olsa mutlaka empati yapar gerçeği görür ve eski fanatik bir takipçisi olarak bizi sevindirirdi; hangi trene bindiğini göremiyorsa eskisi gibi halkın arasına karışıp bir nabız yoklasa hem kendine döner hemde Yeni TÜRKİYE gerçeklerini görür ne diyelim.
TEK ÇARE ABDULLAH GÜL İNŞALLAH ORTAK ADAY ÇIKARTIRLARDA KAZANIR TEK YAKIŞAN ADAM GÜL NEDEN AVRUPA İLE İYİ HER KONUYA VAKIF AKILLI ADAM DİBLOMASI VAR DAHA NE OLSUN YABANCI DİL DE BİLİYOR
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