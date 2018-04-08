Çok konuşulacak sözler! 'Abdullah Gül aday olursa...'

Başkanlık sistemine karşı olduğunu vurgulayan Koru, "Ülkemin çevremizdeki ülkelerdeki yönetimlere benzemeyen bir yönetim biçimine sahip olmasını doğru bulurum. Esad ve Saddam gibi, Kaddafi gibi, şimdilerde Sisi gibi bütün ipleri elinde toplayan liderler bana hiçbir zaman sempatik gelmemiştir" sözleriyle göndermede bulunurken, "önümüzdeki üç seçim, bu yazı boyunca doğru olduğunu savunduğum ilkeler açısından bir dönüm noktası teşkil ediyor. Türkiye o seçimlerden sonra, şöyle veya böyle, dönüşü olmayan bir yola girecek" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL ADAYLIĞINI AÇIKLARSA...

Koru, Gül'ün Cumhurbaşkanlığı üzerineyse şunları söyledi:

"Destek verebileceğim misyona sahip çıkarak adaylığını açıklasa Abdullah Gül, buna elbette sevinirim; herhalde sevinecek tek kişi de ben olmam. İki güçlü adayla gidilecek seçim ülkem için de görüntü olarak muazzam yararlı olur. Savunageldiğim çizginin her kesimden oy alabileceğini sandığım en güçlü temsilcisi, açıklayageldiği görüşlerinden biliyoruz, Abdullah Gül bugün; ama daha güçlü bir başkası bulunursa, onu da desteklerim. Eleştirenlere ve eleştireceklere tek bir sorum var: Siz bu defa neden yanımda değilsiniz?"



Fehmi Koru, Abdullah Gül ile gençlik yıllarından beri yakın arkadaş.