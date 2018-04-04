HABER

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 21:30 | Son Güncelleme

Sakarya ve Aydın'da FETÖ soruşturması kapsamında toplam 19 asker gözaltına alındı.

Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Sakarya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 asker yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik Sakarya merkezli 9 ilde 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanarak kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel toplantılar düzenlenmesi eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen, halen aktif görevde bulunan 1 üsteğmen, 1 teğmen ve 7 astsubay gözaltına alındı.
Aktif görevde bulunan 2 astsubay ile 1 uzman onbaşının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AYDIN'DA 10 MUVAZZAF ASKER GÖZALTINDA

Aydın merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına ilişkin operasyonda, 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Denizli, İzmir, Ordu, Muğla, Isparta, İstanbul ve Adana'da 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aralarında Ordu Aybastı İlçe Jandarma Komutanı'nın da bulunduğu 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmesi bekleniyor.

AA

FETÖ taktik değiştirdi! FETÖ taktik değiştirdi!
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker gözaltı FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
akepeden fetocu çıkmadımı halen
Önce feto belası askerlerimizi hapse attı . şimdi bunlar askerlerimizi içeri atıyor . işin sonunda kandırıldık demezlerse bende bişey bilmiyorum .
Bu kadar asker fetocu, genelkurmay baskanı ne ara uyududa farkına varmadı.. Yakında askerkendi kendini tutuklayacak, cunku asker kalmadı..
artık böle bi devirde yaşıyoruz sevmediniz birini bu fötöcü deyin hemen alırlar aklanana kadar 3 ayda anca. anlayana ben fötö mötö bilmem vatanım için ölürüm saygılar
Diğer Haberler
Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Tunceli'de terör örgütüyle çatışma!

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Terör örgütüne ağır darbe! Hepsi yerle bir edildi

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Erdoğan'dan Türkeş'in mezarına ziyaret

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

FETÖ duruşmasında ilginç 'Hadise'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.