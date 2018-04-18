"Çok Sesli Çocuk Korosu" ilk konserini verecek

İSTANBUL (AA) - Altınbaş Üniversitesi, Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Bağcılar ilçesindeki 10 ortaokuldan seçilen 60 öğrenci ile kurulan "Çok Sesli Çocuk Korosu" ilk konserini 20 Nisan'da verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 3 ay boyunca konsere hazırlanan 11- 14 yaş aralığındaki öğrenciler, Başak Doğan'ın şefliğinde Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi'nde sahne alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, "Bu projenin amacı ilçede eğitim gören öğrencilerin olası kötü alışkanlıklar ya da davranışsal bağımlılık eğilimlerini azaltarak veya yok ederek öz güven ve öz yeterliliklerini geliştirip, sağlıklı bir çevre ve sosyal hayata sahip olmalarını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Dalaman, şunları kaydetti:

"Yapılan birçok çalışmaya göre, şarkı söylemek, dinlemek, beste yapmak ve en az bir enstrümanı düzenli pratikler halinde çalmak, kişilerin duygu durumlarını sabit tutabilmelerinde, öfkelerini kontrol edebilmelerinde ve bağımlılığın en büyük sebeplerinden biri olarak görülen öz güven eksikliğinde büyük ölçüde, pozitif anlamda etki etmektedir. Ayrıca müzikle uğraşan veya spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Biz de bu projeyle, Bağcılar ilçesinde büyüyen çocukların evrensel bir dil olan müzikle küçük yaşta tanışmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçladık."