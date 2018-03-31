Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Personel Başkanlığı dönemindeki faaliyetlerinin yanısıra, GATA’daki usulsüz raporlarda rolü bulunduğu iddialarıyla suçlanan İyidil, ünlü müteahhit Nihat Özdemir’in kayınbiraderi olarak da tanınıyor. İyidil’in yargılandığı EDOK davasında şu ana kadar 8 celse yapıldı. 26 Şubat’taki son celsede mütalaasını veren Savcı, İyidil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı son beyanlar 26 Mart’ta alınacaktı. Ancak avukatların ek süre talebi üzerine duruşma Nisan sonuna ertelendi. İşte 26 Şubat’taki duruşmadan bir hafta sonra İyidil, hem Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, hem de Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’e birer mektup yazdı. NE VAR LAN? Akar’a mektubuna, “Sayın Komutanım” hitabından hemen sonra, “Ne var lan dediğinizi duyar gibiyim” cümlesiyle başlayan İyidil, şöyle devam etti: “TSK’nın Başkomutanı olarak düşünün, birisi size ‘Bana bir general söyle, FETÖ’cü olmasın’ dese, biliyorum ki, Org. Akar hiç düşünmeden, ‘Metin İyidil (şerefsizi)’ diyecektir. Parantez içine sizin hitabınızı özlediğimden yerleştirdim, özür dilerim.”

O gece Ankara’da darbeyle tek mücadele eden 1 numaranın kendisi olduğunu belirtip, yaptıklarını anlatan, bu arada aynı davadan yargılandığı Abdullah Barutçu’ya, “Kömürlük paşası mı olsaydım” sözleriyle gönderme yapan İyidil, Akar’dan şunları istedi: “Neden benim savunmamı bir kere okumadığınızı merak ediyorum? Siz benim neleri, neden, nasıl yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Peki sonuç? Neden bugüne kadar benim elimden tutmadınız? Neden bildiklerinizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilgili kişilere anlatmıyorsunuz? Siz benim için çok özeldiniz. Bu FETÖ ile mücadelede sizinle çok şey paylaştık. Ancak hiçbirimiz bu hainlerin böyle bir güce eriştiğini anlayamadığımız gibi hiçbirimiz de böyle bir girişim beklemiyorduk. Siz TSK’nın öngörüsü en yüksek komutanısınız. Böyle bir hainlik nasıl TSK’yı vurdu, hâlâ anlamış değilim. 26 Mart’ta karar duruşması var. Beni en iyi tanıyan komutan olarak benim için hâlâ bir şeyler yapabilirsiniz.” Mektubunda, celse arasında ifade veren Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar’ın sözlerinin “sivil mahkeme” tarafından çok iyi anlaşılamadığını da vurgulayan İyidil, “İkinci Başkan o gece aramızda geçen konuşmaları telefonla, bir şekilde Mahkeme Başkanına söyleyebilir” dedi ve mektubunu şöyle bitirdi: