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Çöken beton kalıbın altında kalan işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Çöken beton kalıbın altında kalan işçi yaralandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir inşaatın 16. katında dökülen betonun ağırlığını taşıyamayan kalıbın çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bor yolunda bir inşaatın 16. katında dökülen betonun ağırlığını taşıyamayan kalıp çöktü.

İnşaatta çalışan Murat Polat, enkaz altında kaldı.

İtfaiye ve AFAD ekiplerince yaralı olarak enkazdan çıkarılan Polat, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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