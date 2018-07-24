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ÇÖKEN BİNA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOL AÇILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 20:02 | Son Güncelleme

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)
Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
İmrahor Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki inşaatta toprak kayması yaşanmış, daha sonra da bina çökmüştü. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri kapsamında yol kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından Kağıthane istikametinde kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerden detay
-Güvenlik şeritlerinin kaldırılması
-Yolun trafiğe açılması
-Genel ve detaylar

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