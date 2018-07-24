Çöken bina nedeniyle trafiğe kapatılan yol açıldı

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
İmrahor Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki inşaatta toprak kayması yaşanmış, daha sonra da bina çökmüştü. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri kapsamında yol kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından Kağıthane istikametinde kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.
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