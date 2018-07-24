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Çöken binanın sahibi toplantı sonrası konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 16:38 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'deki İmrahor Caddesi'nde çöken binanın sakinleri ile aynı cadde üzerindeki bir otelde toplantı düzenledi.

Cansel KİRAZ- Zeki GÜNAL- Güven USTA,/ISTANBUL, (DHA) BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'deki İmrahor Caddesi'nde çöken binanın sakinleri ile aynı cadde üzerindeki bir otelde toplantı düzenledi. Demircan, önceliğin bina sakinlerini bölgedeki otellerde konaklatmak olduğunu kaydetti. Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, "Orta vadede konaklatmak. Kime ne yapmamız gerekiyor, buna bakmak. Sizi hemen bir yerlere yerleştirelim önce bunu sağlayacağız" dedi. "BAZI EMARELER OLUŞMAYA BAŞLADIĞINDA SÖYLEDİM" Çöken binanın sahibi Emin Ertürk, toplantı sonrası açıklamada şunları söyledi: " Yan tarafta bir inşaat başladı. Arda Turan'ın otel inşaatı. Arkadaşlar başladığında 'Hayırlı uğurlu olsun' dedim. Gerçekten de sevinirim ama başından beri de mühendis arkadaşımızla görüşüyoruz. Bu otel de dahil yapılan inşaatın her şeyini bilirim. Arkadaşımıza da söyledim. Buradaki kaya yapısı yana doğrudur. Arka taraftan kaymaz, yandan kayar. Arkadaşımız 'Evet, doğru söylüyorsunuz' dedi. Süreci takip ederken bazı emareler oluşmaya başladığında söyledim. Onlar da geldiler. Ölçtüler, biçtiler. 'Ölçüyoruz, bir hareket yok. Binada bir değişiklik yok' cevapları vardı. İçerde fiili olarak gözle görülür emareler olduğunu arkadaşımız da gördü, kabul etti ama 'Bizim bir danışman profesörümüz var. Bunlar sıkıntı değil. Emniyet için bir sıkıntı oluşturmaz' dedi. Bu profesör arkadaş bana 'Olmaz' diye bir yazı versin diye bir talepte bulundum ama o yazı bana gelmedi. Bu durumu biz, müteahhit arkadaşlarımız, başkanımız bir şekilde çözeceğimizi düşünüyorum. Can kaybı olmadığı sürece mağduriyetleri bir şekilde hallederiz."

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