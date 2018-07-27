Çökme riski olan bina boşatıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yan tarafındaki istinat duvarı yıkılan ve çökme riski oluşan bina boşaltıldı.

Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki 3 katlı bir binanın bitişiğindeki inşaat alanında yağış nedeniyle toprak kayması oldu. Toprak kayması nedeniyle binanın istinat duvarı da çöktü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.

İnşaat alanına ve binanın çevresine güvenlik şeridi çeken ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bina sahibi Fatma Çelik, yaklaşık 3 ay önce yandaki alanda bulunan eski bir binanın müteahhit tarafından yıkılıp hafriyatının alındığını belirterek, "Hafriyatı alırlarken toprak kaymaları olmuştu. Müteahhidi uyardık. O, bize sorun olmayacağını söyledi. Bugün de yağmur yağınca istinat duvarı çöktü." diye konuştu.

