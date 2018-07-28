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Çökme riski olan binanın boşaltılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

Sancaktepe'de istinat duvarı yıkılan ve çökme riski oluşan binanın yanına toprak dolgu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldığı için çökme riski oluşan binanın yanına toprak dolgu yapıldı.

Sancaktepe Belediyesi ekipleri, Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'ta dün akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı yıkılan ve çökme riski nedeniyle boşaltılan bina çevresindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri gece boyunca dolgu çalışması yaptı. Kaymanın meydana geldiği bölge, toprakla dolduruldu.

Bu arada ekipler, sokak üzerindeki molozları da iş makineleri ve araç-gereçlerle temizledi.

Bina sakini Fatma Çelik, "Belediye ekipleri sabaha kadar çalıştı. Binada kalan aileleri otele yerleştirdiler. Belediyemiz sağolsun. Binada elektrik, su ve doğal gaz kesik. Durumun bir an önce düzeltilmesini ve evlerimize dönmek istiyoruz." dedi.

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