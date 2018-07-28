HABER

Çökme riski olan binanın boşatılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 00:16 | Son Güncelleme

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: - "Dört aile burada kalıyor, ailelerimizi otele yerleştireceğiz. Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak"

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, yan tarafındaki istinat duvarı yıkılan ve çökme riski oluşan binada yaşayan ailelerin otele yerleştirileceğini belirterek, "Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak." dedi.

Erdem ve beraberindeki heyet, Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Bina sahipleri ve mahalle halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul’da son zamanlarda şiddetini artıran yağışlar nedeniyle zeminlerde kaymalar ve oynamalar olduğunu söyledi.

Bunun bir doğal afet olduğunu dile getiren Erdem, şöyle konuştu:

"Bu arada olayın gündüz olması da yaşayan komşularımız açısından ve bizler açısından iyi bir durum. Allah'ın takdiri. Binayla alakalı teknik olarak ekiplerimiz incelemelerini yapıyorlar. Destek amaçlı neler yapılabilir, binanın güçlendirilmesi mi gerekiyor? Hepsine teknik ekip bakacak ve bir düzenleme olacak. Dört aile burada kalıyor bu ailelerimizi otele yerleştireceğiz. Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak. Sağlıklı bir şekilde tedbirler alınacak."

İsmail Erdem, binanın durumuna ilişkin adımların incelemeler sonucunda atılacağını dile getirerek, "Gerekirse fore kazıkla beraber perde kazıklar da atılır, bina sağlama alınmış olur. Teknik ekip bakacak, inceleyecek ve atılacak adımlar binayı kurtarmayacak bir durumdaysa o zaman da gereken yapılacak." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Çamlık Sokak'taki 3 katlı binanın bitişiğindeki inşaat alanında yağış nedeniyle toprak kayması olmuş ve istinat duvarı çökmüştü. Bunun üzerine bina tahliye edilmişti.

Çökme riski olan binanın boşatılması

- Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem: - "Dört aile burada kalıyor, ailelerimizi otele yerleştireceğiz. Yarından itibaren de binanın durumu ile ilgili gereken adım atılacak"

1 / 7

Sancaktepe'de çökme tehlikesi olan bina

Sancaktepe'de çökme tehlikesi olan bina
2 / 7

Sancaktepe'de çökme tehlikesi olan bina

Sancaktepe'de çökme tehlikesi olan bina
3 / 7

Çökme riski olan bina boşatıldı

Çökme riski olan bina boşatıldı
4 / 7

Çökme riski olan bina boşatıldı

Çökme riski olan bina boşatıldı
5 / 7

Çökme riski olan bina boşatıldı

Çökme riski olan bina boşatıldı
6 / 7

Çökme riski olan bina boşatıldı

Çökme riski olan bina boşatıldı
7 / 7

Çökme riski olan bina boşatıldı

Çökme riski olan bina boşatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bina çökme riski Sancaktepe

En Çok Okunan Haberler

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

Samsun'da iğrenç olay! Otostop yapan 15 yaşındaki kızı araçlarına alıp tecavüz ederken...

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Acun Ilıcalı'dan Hadise'ye destek: Nur Yerlitaş kafayı Hadise'nin ablasına takmış!

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

Çocuk kaçırmaya çalışırken linç edildi! Şok ifade: Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

Türkiye Kanlı Ay tutulmasına kilitlendi! İşte Kanlı Ay tutulmasından dikkat çeken kareler!

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım af ile yıllar sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde yeniden öğrenci oldu

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'den ekmek zammı değerlendirmesi!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

Meral Akşener diretiyor, İYİ partililer vazgeçmiyor! Ankara'daki genel merkezin duvarında dikkat çeken afiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.