Çöl tozu havadan görüntülendi

Kuzey Afrika’dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı. Yaz aylarındaki nemli havayı andıran görüntülerde sabah saatlerinde güneşli hava, toz bulutları sonrası yerini öğlen saatlerinde karanlığa bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden dün yapılan açıklamanın ardından Kuzey Afrika’dan havalanan çöl tuzu, dün akşam saatlerinde Antalya’da etkisi gösterdi. Sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakan Antalya seması, öğle saatlerinde ise toz bulutuyla kaplandı. Bulutların etkisiyle kentin Beydağları ve Toroslar görülmez hale gelirken, yine bulutların Kuzey’den Güney kısmına doğru ilerlediği ve dağ zirvelerinde kümeleştiği gözlendi.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika’dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ve yağmurla birlikte tozun çamur halinde yere ineceği ifade edilmişti.
1 Nisan Pazar günü İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama geldi! İstanbul'da yaz sıcaklığı başlıyor!
Meriç'ten son dakika kötü haber! 20 sığınmacı kayboldu
Son dakika! Rusya'dan çok sert açıklama! 'Rus vatandaşlarına cinayet girişimi...'
Yaptığı keşfe kendisi bile şaşırdı! Bilim dünyası bunu konuşuyor
Kim Jong Un'un Çin ziyareti sonrası Trump'tan ilk yorum: Dört gözle bekliyor
GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız
Fazla 'müstehcen' bulundu, film çekmesi yasaklandı
Huawei P20 Pro; 3 kameralı ilk telefon
Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Okuyucu Yorumları 0 yorum