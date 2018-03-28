HABER

Çöl tozu havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Kuzey Afrika’dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı.

Çöl tozu havadan görüntülendi

Kuzey Afrika’dan kuvvetli hava akımının taşıdığı çöl tozu, Antalya semalarını kapladı. Yaz aylarındaki nemli havayı andıran görüntülerde sabah saatlerinde güneşli hava, toz bulutları sonrası yerini öğlen saatlerinde karanlığa bıraktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden dün yapılan açıklamanın ardından Kuzey Afrika’dan havalanan çöl tuzu, dün akşam saatlerinde Antalya’da etkisi gösterdi. Sabah saatlerinde yerini güneşli havaya bırakan Antalya seması, öğle saatlerinde ise toz bulutuyla kaplandı. Bulutların etkisiyle kentin Beydağları ve Toroslar görülmez hale gelirken, yine bulutların Kuzey’den Güney kısmına doğru ilerlediği ve dağ zirvelerinde kümeleştiği gözlendi.
Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kuzey Afrika’dan havalanan toz bulutunun kenti etkisine aldığı, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olacağı ve yağmurla birlikte tozun çamur halinde yere ineceği ifade edilmişti.

Çöl tozu havadan görüntülendi

Yunanistan'dan takas teklifi!Yunanistan'dan takas teklifi!
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
Afrin'de patlama!Afrin'de patlama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül: Bu tuzağa düşersek Hatay elimizden gidecek

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

GetContact ve benzeri uygulamalar için BTK devrede!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Çocukların sevdiği plastik oyuncaklar mikrop saçıyormuş

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Konut başvurusu: KİPTAŞ Silivri 3. etap başvuru şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı görevden alındı

7 terörist böyle öldürüldü

7 terörist böyle öldürüldü

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.