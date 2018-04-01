Çöl varanı tabii yaşam alanına bırakıldı

Cizre'de geçtiğimiz hafta vatandaşlar tarafından bulunan ve Türkiye'deki en büyük sürüngen olan çöl varanı, tedavisinden sonra tabii yaşam alanına bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta Cizre'de Girikova Köyü'nde yapılan kazı çalışmaları sırasında vatandaşlar tarafından bulunan ve Türkiye'deki en büyük sürüngen olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından tedavi edildikten sonra tabii yaşam alanına bıraktı.

Köylülerin DKMP ekiplerine bilgi vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, çöl varanını yakalamış ve veteriner kontrolünden geçirmek maksadıyla Şırnak'a götürmüştü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan sürüngen, sağlık kontrollerinin ardından yakalandığı bölgede tabii yaşam alanına tekrar bırakıldı. Bırakılan çöl varanı, kafesten çıkarıldığında çalışan yuva olarak tabir edilen deliklerden birine girerek gözden kayboldu.

DKMP ekipleri, sürüngenin yakalandığı bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemeye göre 5,6 dekarlık bölgede varan yuvası olduğu düşünülen 20-25 adet delik tespit edildi.