Çolak ve Gürsöz Zonguldak’ta eczacıları bilgilendirdi

Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, Zonguldak’ta eczacılar ile buluştu.

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; Zonguldak İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner, Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, Sağlık-Acil Sağlık- İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Bartın İl Sağlık Müdürü Yardımcısı Aydın Kuloğlu, Bülent Ecevit Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akyüz, 23.Dönem Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ayşegül Kara, eczacılar ve öğrenciler katıldı.

Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türkiye Eczacılar Birliği Merkez Heyeti Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz, konferansta eczacılara, Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü, eczane tabelaları, veteriner tıbbi ürünler, yardımcı ve ikinci eczacılık, eczacılık fakülteleri, rehber eczanem, akılcı ilaç kullanımı, eczanelerde sıcaklık- nem takibi, ilaç dışı ürünler ve reçetesiz ilaç konularında eczacıları bilgilendirdiler.