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Çöle düşen uçaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 09:08 | Son Güncelleme

Çöle düşen uçaktan son anda kurtuldular

EDWARDS HAVA ÜSSÜ (AA) - ABD'nin California eyaletinde deneme uçuşu sırasında Mojave çölüne düşen uçakta bulunan 2 kişi, paraşütlerini kullanarak kurtulmayı başardı.

Avustralya uçak üreticisi GippsAero'dan Earle Boyter, Los Angeles'ın 136 kilometre kuzeyindeki Mojave Havaalanı'ndan kalkan GA10 tipi tek motorlu uçağın, henüz bilinmeyen bir sebepten Edwards Hava Üssü'nün yaklaşık 24 kilometre batısına düştüğünü açıkladı.

Boyter, 10 kişi kapasiteli uçakta bulunan pilotla yolcunun paraşütlerini kullanarak kurtulduğunu belirtti.

Kazayla ilgili ABD Federal Havacılık İdaresinden bir müfettiş görevlendirilirken Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun da inceleme yapacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Edwards Hava Üssü Mojave çölü

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