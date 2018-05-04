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Columbia Üniversitesinde "Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

Columbia Üniversitesinde "Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi" açıldı

ABD'deki Columbia Üniversitesinde "Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi" açıldı.

Uzman ve öğrencileri bir araya getirerek akademik çalışmalar yürütecek merkez, üniversitenin New York'taki kampüsünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı açılış konuşmada, başta Sabancı ailesi olmak üzere, Sakıp Sabancı'nın varisleri Dr. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'ya teşekkür etti.

Sakıp Sabancı'nın her zaman Türkiye'nin geleceğini düşündüğünü ve bu düşüncelerinin uluslararası vizyona da sahip olduğunu vurgulayan Sabancı, kendisinin farklı kültür ve ülkeler arasında köprü oluşturmaya çalıştığının altını çizdi.

Güler Sabancı, açılan merkezin, farklı akademik disiplinler arasında yenilikçi araştırmalara vesile olacağını ifade etti.

Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger de merkezin Türkiye çalışmaları alanında ABD'de bir ilk olduğuna dikkati çekerek, buranın öğretim ve araştırma alanlarında lider olacağına inandığını dile getirdi.

Açılışın ardından düzenlenen panele, Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Üyesi John D. Huber ile Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Ayşe Kadıoğlu moderatörlük yaptı.

Panelde, Middlebury Koleji Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Şebnem Gümüşçü, Sabancı Üniversitesi SSBF Öğretim Üyesi Fuat Keyman, Emmanuel Koleji Öğretim Üyesi Lenore Martin ve Virginia Üniversitesi Öğretim Üyesi David Waldner de birer konuşma yaptı.

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