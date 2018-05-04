ABD'deki Columbia Üniversitesinde "Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi" açıldı.

Uzman ve öğrencileri bir araya getirerek akademik çalışmalar yürütecek merkez, üniversitenin New York'taki kampüsünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, törende yaptığı açılış konuşmada, başta Sabancı ailesi olmak üzere, Sakıp Sabancı'nın varisleri Dr. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı'ya teşekkür etti.

Sakıp Sabancı'nın her zaman Türkiye'nin geleceğini düşündüğünü ve bu düşüncelerinin uluslararası vizyona da sahip olduğunu vurgulayan Sabancı, kendisinin farklı kültür ve ülkeler arasında köprü oluşturmaya çalıştığının altını çizdi.

Güler Sabancı, açılan merkezin, farklı akademik disiplinler arasında yenilikçi araştırmalara vesile olacağını ifade etti.

Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger de merkezin Türkiye çalışmaları alanında ABD'de bir ilk olduğuna dikkati çekerek, buranın öğretim ve araştırma alanlarında lider olacağına inandığını dile getirdi.