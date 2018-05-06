Çölyak hastaları Maltepe’de buluştu

İSTANBUL, (DHA) - MALTEPE Belediyesi, “3. Ulusal Glutensiz Hayat Şenliği”ne ev sahipliği yaptı. Maltepe Belediyesi’nin, Glutensiz Hayat Derneği’yle birlikte düzenlediği organizasyona İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Balıkesir, Antalya ve Kayseri’den çölyaklılar, aileleri ve çölyak dostları katıldı. Etkinlikte sindirim sistemi rahatsızlığı olarak bilinen çölyak hastalığının tanınması ve ulusal anlamda farkındalık yaratılması, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi amaçlandı.

Sunuculuğunu Engin Arda’nın üstlendiği etkinlikte Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal bir konuşma gerçekleştirdi. Müzik dinletisinin ardından Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Tülay Düztaş Çölyak hastalarına bir konuşma yaparak , kendisi de çölyak hastalığı yaşadığını anlattı ve bu konuda aynı hastalığı geçiren kişilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

ÇÖLYAKLILAR DOSTU MALTEPE BELEDİYESİ

Maltepe Belediyesi Meclis üyesi Tülay Düztaş, “Maltepe Belediyesinde 4 senedir engelliler ile ilgili bir misyonum var. Fakat şöyle bir misyon gelişti son 6 yıldır da çölyak hastasıyım. Bunun sıkıntılarını sosyal hayat içinde de çok belirgin bir şekilde yaşıyorum. Gerek tatillerde gerek seyahatlerde gerekse görevim icabı gittiğim yerlerde beslenme konusunda bir sıkıntı yaşıyorum. Bu anlamda benim bir çölyaklı belediye çalışanı olmam da etken oldu. Glutensiz Hayat Platformuyla yollarımız kesişti. Bu yıl 3. Yapacağımız glütensiz hayat şenliği ile bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz” açıklamalarını yaptı.