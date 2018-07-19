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Comcast, Fox yerine Sky'ı satın almaya odaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 19:35 | Son Güncelleme

Comcast, 21st Century Fox'un yerine Sky'a verdiği teklife odaklanacağını açıkladı

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast tarafından, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un yerine, İngiliz yayın kuruluşu Sky'ın satın alınmasına odaklanılacağı belirtildi.

Comcast'ten yapılan açıklamada, "Comcast, 21st Century Fox'un satın alımını daha fazla devam ettirme niyetinde değil, bunun yerine Sky'a verdiği teklife odaklanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamanın ardından New York borsasında Comcast'in hisse başına değeri yüzde 3,7 artışla 35,29 dolara kadar tırmanırken, 21st Century Fox'ın hisse başına değeri yüzde 2,1 düşüşle 45,71 dolara kadar geriledi.

Aralık ayında Walt Disney'in Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif vermesinin ardından, geçen ay Comcast Fox için teklifini 65 milyar dolara yükseltmiş, Walt Disney ise Fox ile 71,3 milyar dolarlık birleşme anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, geçen hafta Fox'un Sky grubu için hisse başına 14 sterlin teklif vermesinin hemen ardından, Comcast, Sky grubu için hisse başına teklifini 14,75 sterline, yani 34 milyar dolara çıkarmıştı.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi, bu yılın başında 21st Century Fox'un, yaklaşık 23 milyon müşterisi bulunan Sky grubunu satın alma girişiminin medyanın çok sesliliği bakımından kamu yararına olmadığı hükmüne varmıştı.

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21st Century Fox Comcast satın alma Sky Grubu Walt Disney

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