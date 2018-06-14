Comcast'ten Fox için 65 milyar dolarlık teklif

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'u satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamada, şirketin 21st Century Fox için geçen sene yaptığı yaklaşık 60 milyar dolarlık teklifin reddedildiği hatırlatılarak, Walt Disney'in aralık ayında 21st Century Fox'u satın almak için 52,4 milyar dolar teklif ettiğine vurgu yapıldı.

21st Century Fox'un satışı için Comcast'in Walt Disney'den daha iyi bir teklif yaptığının vurgulandığı açıklamada, hisse değeri bazında Comcast'in yeni teklifinin Walt Disney'inkinden yüzde 19 daha yüksek olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 21st Century Fox yönetim kurulu üyelerinin Walt Disney'in teklifini 10 Temmuz'da oylayacakları belirtilirken, Comcast'in bu tarihten önce yeni teklif hakkında 21st Century Fox'tan yanıt almayı umduğu kaydedildi.

Uzmanlar, dün ABD'li bir federal yargıcın telekomünikasyon devi AT&T ile medya devi Time Warner'ın 85,4 milyar dolarlık birleşmesine onay verdiğine işaret etti.

Söz konusu onayın ardından Comcast'in 21st Century Fox için teklifini artırdığını ifade eden uzmanlar, medya sektöründe dev şirketlerin satın alma yoluyla piyasada rekabet gücünü korumayı ve pazar payını yükseltmeyi hedeflediğini vurguladı.

