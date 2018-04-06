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ÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Spor Salonu, törenle hizmete girdi.

ÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Spor Salonu, törenle hizmete girdi. 500 seyirci kapasiteli spor salonu, yaklaşık 3 milyon liraya mal oldu.
Çanakkale'de 10 ay önce temeli atılarak yapımı tamamlanan ÇOMÜ Anafartalar Spor Salonu için açılış töreni düzenlendi. Açılışa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Daire Müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kuran'ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, üniversitede bütün sporların yapılabileceği bir altyapıyı oluşturma niyetiyle çalıştıklarını söyledi. ÇOMÜ'de açık spor alanlarının yanı sıra kapalı altyapının da genişlemeye devam ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, şöyle konuştu:
"Artık üniversitemizde basket, tenis ve hatta geleneksel sporumuzun yapılabileceği, okçuluğun yapılabileceği açık spor alanları var. Bugün açmakta olduğumuz spor salonumuz yaklaşık 500 seyirci kapasitelidir. Uluslararası standartlara göre tasarlanıp, inşa edilmiştir. Bu salonda zeminden yaklaşık 17 metre yükseklik tavanı konarak çok daha rahat, ferah bir spor kompleksi ortamı oluşturuldu. Aynı anda 4 takımın kullanabileceği soyunma ve giyinme odaları, hakem odaları ve antrenman salonları var. Toplam 2 bin 300 metrekare alana sığdırılmış olan bu spor salonunun yapımı için hükümetin harcadığı para yaklaşık 3 milyon TL'dir."
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise Anafartalar Spor Salonu'nun gençlere hizmet verecek özel bir spor salonu olduğunu belirtti. Bu tesisin kentte önemli bir açığı kapatacağını ifade eden Grup Başkanvekili Bülent Turan, şunları söyledi:
"Böyle 500 seyirci kapasiteli özel, uluslararası standartlarda müsabaka yapılabilecek olan bir mekanının çok fazla olmadığını belirtmek istiyorum. Burası üniversitemize tahsis edildi. Üniversitemiz burada hem öğrencilerimize hem de Çanakkale halkımıza, esnafımıza büyük bir katma değer üretiyor. Böyle güzel bir şehirde üniversitemizin ve öğrencilerimizin olması da Çanakkale'mizin ekonomisine de, gelişimine de, vizyonuna da büyük katkı sağlıyor."
Konuşmaların ardından Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ile protokol üyelerince yapılan duanın ardından ÇOMÜ Anafartalar Spor Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin ardından Bülent Turan, protokol üyeleri ile spor salonunu gezdi. Salonda iki gruba ayrılan ÇOMÜ Erkek Basketbol takımı gösteri maçı yaptı. Hava atışını ise Bülent Turan yaptı. Açılışın ardından davetlilere pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunuldu.

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ÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldıÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldıÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldıÇOMÜ Anafartalar Spor salonu hizmete açıldı

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