Çöp atanlara dedektif gibi takip

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, zabıta ekipleri, vatandaşların resimleyerek ihbar ettiği araçlardan çöp atanlara ceza yağdıracak.

Gemlik Zabıta Müdürü Yaşar Demirdirek, ilçeyi kirleten kendini bilmez kişilerle vatandaşların da desteği ile mücadele edeceklerini söyledi. Demirdirek, bilhassa bazı sürücü ve araç yolcularının pet şişe, sigara izmariti ve yedikleri meyve, kuruyemiş gibi çöplerini çöp kutularına atmak yerine araç içerisinden dışarıya savurduklarını gören hassasiyet sahibi halkın zabıta ekiplerine bilgi vermeleri halinde, bu kişiler hakkında cezaei işlem yapılacağını bildirdi. Demirdirek, “Maksadımız ceza yazmak değil, ilçemizi temiz tutmak. Vatandaşlardan destek bekliyoruz” dedi.