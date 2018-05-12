HABER

Çöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 18:53 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, Muğla'nın Datça ilçesinde keyifli bir performans sergiledi.

Çöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdiler

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, Muğla'nın Datça ilçesinde keyifli bir performans sergiledi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, tam not aldı.
Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından düzenlenen 'Can Yücel Kültür Sanat Festivali', Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan, Eko Şov Ritim Grubu'nun konseriyle renklendi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalıların beğenisini topladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki ilginç konseri, yüzlerce kişi izledi. Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde, 22 kişiden oluşan grup, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Çöp kovalarını davul, kürekleri ise zil gibi kullanarak izleyicileri coşturan grup, Erkin Koray'ın 'Çöpçüler' şarkısını da seslendirdi. Org ve flüt desteği ile repertuvarlarını zenginleştiren ve programlarında bugünün sevilen eserlerine de yer veren grup, alkış topladı. Konserin sonunda temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdiği, 1 Mayıs Marşı'na izleyenler de katılınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLI

Çöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdilerÇöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdilerÇöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdilerÇöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdiler

Yunanistan'a kaçarken yakalandılarYunanistan'a kaçarken yakalandılar
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı
Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...Muharrem İnce'nin Rize mitinginde kavga! Erdoğan pankartı açılınca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.