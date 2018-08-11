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Çöp depolama alanından yayılan kokuya mahalleli tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

İZMİT'te kurulu bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanından yayılan koku, mahalleliyi isyan ettirdi.

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te kurulu bulunan İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanından yayılan koku, mahalleliyi isyan ettirdi. Yaklaşık 200 mahalle sakini, çöp depolama anında eylem yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin çöp depolama alanında özellikle yaz aylarında yayılan çöp kokusu, Alikahya Mahallesi sakinlerini isyan ettirdi. Yaklaşık 50 araç Alikahya merkezinden çıkıp kornalar eşliğinde İZAYDAŞ önüne geldi. Çevik Kuvvet ekipleri tesislerin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. İZAYDAŞ önünde Alikahya Anti İZAYDAŞ teşekkülü adına açıklama yapan Hüseyin Karavar, "Alikahya'da oturan vatandaşlar olarak 20 yıldır İZAYDAŞ fabrikasının çöp kokusunu çekiyoruz. Bütün siyasiler şu döneme kadar hep kaldırılacağının sözünü verdiler. Alikahya artık eski Alikahya değil, ölümlerin yüzde 90'ı kanser vakalarından olmaya, hasta olanların çoğu kanser hastası olmaya başladı. Eskiden ara sıra duyduğumuz çöp kokusu, her gün kokmaya ve yaz ayları gelmesiyle sıcaktan daha da arttı. Bizler evimizde duramaz hale geldik. Bizler yeni tesisin yapılma sürecine kadar bu fabrikanın kapatılmayacağını biliyoruz o yüzden çöplerin Alikahya halkını rahatsız etmeyecek bölgelere dökülmesini istiyoruz. Herkes görevini doğru yapsın biz de yaşamsal haklarımızı doğru düzgün yaşayalım" dedi. Yapılan açıklamanın ardından mahalle sakinleri tesislerin önünden ayrıldı.

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