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Çöp kamyonundan dönüştürülen kütüphane "gezmeye" hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerince çöpten çıkarılan kitapların bulunduğu, kütüphaneye dönüştürülen eski çöp kamyonu, kitapseverlere ulaşacak

Çankaya Belediyesi temizlik işçilerince çöpten çıkarılan kitaplarla oluşturulan ve eski çöp kamyonundan dönüştürülen kütüphane, "gezici" hale getirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları biriktirerek dezenfekte ettikten sonra bir kütüphane oluşturdu.

İşçiler bu kütüphaneyi çöplerden toplanan kitapların yanı sıra bağışlarla toplanan 20 bin kitapla doldurdu.

Bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getiren işçiler, dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoriden bin 500 kitapla yollara çıkacak.

Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaşmayı hedefleyen işçiler, okumak isteyen herkese kitap verecek.

Çankaya Belediyesi temizlik şantiyesinin bulunduğu adrese, kitap bağışında bulunmak isteyenler katkı yapabilecek.

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