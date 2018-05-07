HABER

Çöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 18:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı.

Çöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bu sabah bir poşet içinde çöp konteynerine atılan 5 yavru kedi, ölmek üzereyken son anda televizyon tamircisi Hüseyin Akay tarafından fark edilip kurtarıldı.
Turgutlu ilçesinde televizyon çatı anteni işleriyle uğrayan Hüseyin Akay (45), bu sabah işe giderken Kuvayi Milliye Sokak üzerinde poşet içinden gelen kedi seslerini duydu. Poşeti açan Akay, 5 kedi yavrusunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kedileri kutuya koyarak belediye görevlilerini aradı. Bu sırada Akay, kedilerin karınlarını da doyurdu. Bir vatandaş, kedilerden birini sahiplendi. Ardından gelen belediye görevlileri, diğer yavru kedileri hayvan barınağına götürdü. Şaşkınlığını gizleyemem Akay, "Bisikletimle yavaş yavaş işe giderken birden sesleri duyup yanaştım. Poşet içinde 5 minik yavru vardı. Birini vatandaş aldı. Diğerlerini de hayvan barınağı görevlilerine teslim ettik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardıÇöp konteynerine atılan yavru kedileri, televizyon tamircisi kurtardı

24 Haziran erken seçimi öncesi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na şok! İYİ Parti, MHP ve CHP'yi geçti24 Haziran erken seçimi öncesi Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na şok! İYİ Parti, MHP ve CHP'yi geçti
Çok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebilirizÇok sert sözler: Beşar Esad'ı öldürebiliriz
Demirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacakDemirtaş duyurdu: HDP, YSK'dan bazı taleplerde bulunacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Erken seçim kararı bu yüzden mi alındı: NATO'nun koridorlarında hareketlenme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Muharrem İnce'den gençlere para desteği müjdesi

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son ankette Erdoğan'ın oy oranı açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti!

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

İstanbul Boğazı'nda tüm vapur seferleri iptal!

Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Diyarbakır'da korkunç kaza! Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

AK Partili vekilin trafik kazalarını konuştuğu esnada canlı yayında kaza meydana geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.