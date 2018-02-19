Çöp konteynerine çarptığı bisikletten düşüp öldü

Aydoğdu Mahallesi Dereköy Çayı yanından Atatürk Bulvarı'na doğru bisikletiyle giden kasksız Hamdi Muslu, bugün saat 12.30'da yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarparak yere düştü. Muslu, kafasını taş parkeye çarptı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekipleri, Muslu'yu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Muslu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler
Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!
Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor
Sütyeninden çıkanlar şoke etti!
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz
Yoksa dinozor mu? Esrarengiz fosilin sırrı çözüldü!
Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum