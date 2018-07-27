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Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:50 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kadınlara istihdam sağlayan Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı.

Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde kadınlara istihdam sağlayan Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı. Proje ile 30 kadına istihdam sağlanıyor.
Ayvalık'ta dondurma ambalajından çorba paketine kadar birçok atık ambalajın değerlendirilmesiyle çantalar üretilen, kadınlara istihdam, el becerisi ve özgüven kazandıran Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yıldönümü kutlandı. Proje koordinatörü Tara Hopkins ve projede yer alan kadınların baklavalı kutlamasına, iş yerinin bulunduğu mahalleden de katılım oldu. Atık malzemeden dönüştürülen şık gece çantası ile başladığı projeyi, 50 ürün çeşidi ile zenginleştiren Tara Hopkins ve birlikte çalıştığı 30 kadın konuklarına baklava ikramı yaptı.
1 ÇANTADAN 50 ÜRÜNE
Türkiye içerisinde çeşitli firmalara, yurt dışında ise Hollanda, Avustralya, ABD, Almanya ve İspanya gibi ülkelere ürün gönderdiklerini ifade eden Tara Hopkins, geçen sene Çöp Madam'ı ekonomik nedenle kapatma kararı aldığını ancak son anda vazgeçtiğini belirtti. Hopkins şöyle konuştu:
"Bir çanta ile başlattığımız projede, 50 ürünle tamamen bir iş yerine dönüştük. Kadınların hem kendini geliştirmesi, özgüvenlerinin ve el becerilerinin artması hem de ekonomik olarak güçlü olmaları için bu çalışmayı gerçekleştirdik. Kurulduğundan bu yana iş yerimize 400 kadın geldi. 30 civarı kadınla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadromuz düşük, eleman ihtiyacımız var. Merak eden kadınlar bizimle iletişime geçsin."

FOTOĞRAFLI

Çöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandıÇöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandıÇöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandıÇöp Madam Projesi'nin 10'uncu yılı kutlandı

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