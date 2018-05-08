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Çöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (57), çevrede topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Odun ve metal parçalarından, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yararlanarak tablolar yapan Demir, genç kuşaklara çevre bilincini anlatmak için 20 yıldır mücadele ettiğini söyledi.

Çöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde Sami Demir (57), çevrede topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Odun ve metal parçalarından, kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklardan yararlanarak tablolar yapan Demir, genç kuşaklara çevre bilincini anlatmak için 20 yıldır mücadele ettiğini söyledi.
Erciş İlçesi'nde renkli kişiliği ile tanınan, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 kız çocuğu babası Sami Demir, doğaya olan sevgisini ilginç bir yöntemle dile getiriyor. İnsanların doğaya karşı olan duyarlılığını artırmak için 20 yıldır mücadele eden Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanata dönüştürüyor. Demir, topladığı odun ve demir ile kuruttuğu yaprak, çiçek, meyve ve balıklarla tablolar yapıyor.
Atık malzemeleri kafasında sentezleyip tasarladıktan sonra büyük emek harcayarak tablolar yaptığını anlatan Demir, bu işten aldığı olumlu tepkilerden oldukça memnun olduğunu söyledi. Yaptığı tabloları evine, işyerine astığını belirten Demir, isteyenlere ise hiçbir ücret almadan hediye ediyor. Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 300'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim, hem de çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler gençlerimizi iyi yetiştirirsek, iyi eğitirsek, doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz" diye konuştu.

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Çöp ve atıkları sanata dönüştürüyorÇöp ve atıkları sanata dönüştürüyorÇöp ve atıkları sanata dönüştürüyorÇöp ve atıkları sanata dönüştürüyor

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