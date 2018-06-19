Çöpe atılan kaplumbağayı kurtardı

Karabük'te bir poşet içinde çöpe atılan kaplumbağa, çöp dökmeye gelen 12 yaşındaki Elif Açıkgöz tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden Elif Açıkgöz, çöp atmaya gittiği sırada, konteynerin içindeki bir çöp poşetinin kımıldadığını fark etti.
Kız çocuğu, durumu babası Orhan ve dedesi Mustafa Açıkgöz'e bildirdi. Kımıldayan poşeti açan Açıkgöz ailesi, kaplumbağa ile karşılaştı. Poşetten çıkartılan kaplumbağa daha sonra doğaya bırakıldı.
Bu arada kaplumbağanın çöp konteynerinden çıkarılması aile tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Çöp poşeti açıldığında kaplumbağanın çıktığı görülen kayıtlarda, olayı fark eden Elif Açıkgöz'ün "Vicdansızlar, dün bir köpeğin bacaklarını kestiler, şimdi kaplumbağayı çöpe attılar, yarın ne olacak acaba?" dediği duyuluyor.
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