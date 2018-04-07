Çöpe atılan kaplumbağayı, sanatçı ve eşinin dikkati kurtardı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da poşete konulup çöp konteynerine atılan yavru kaplumbağa, Bodrum Oda Orkestrası sanatçısı Numan Pekdemir (68) ve eşi Candan Pekdemir'in (58) dikkatiyle kurtuldu.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan emekli olduktan sonra Bodrum Oda Orkestrası'nı kuran evli ve iki çocuk, bir torun sahibi Numan Pekdemir, eşi 58 yaşındaki Candan Pekdemir ile dün birlikte yürüyüşe çıktı. Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan çift, çöp konteynerinin dibine bırakılan ağzı kapalı bir market poşetinin hareket ettiğini görünce şaşırdı. Pekdemir çifti, poşeti açınca yavru canlı kaplumbağayla karşılaştı. Çift, kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürüp önce temizledi ardından besledi.
ADI 'CUMA' OLDU
Cuma günü öğle saatlerinde buldukları kaplumbağaya 'Cuma' adını verdiklerini belirten Numan Pekdemir, "Kaplumbağayı eşimin dikkati kurtardı. Çöp konteynerinin dibinde hareket eden poşeti görünce şaşırdık. Açtığımızda içinde hareket eden kaplumbağayı gördük. El insaf artık. Bu kadar da vicdansızlık olmaz ki. Naylon torbanın ağzını bağlamışlar ölüme terk etmişler mübarek cuma günü. Onu sevdik ve bahçeye koyduk. Bahçede köpeğimiz Çiço ile çok iyi anlaştılar. Cuma, evimizin maskotu oldu" dedi.
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