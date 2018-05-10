SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas Belediyesi, kentin ortasından geçen ve bir zamanlar içerisinde eski araç lastiklerinin atıldığı, kamyonlar dolusu çöp çıkarılan, yaydığı kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle vatandaşların tepkisi çeken Mısmılırmak Deresi'ni ıslah edilmesi, çeşitli sosyal alanların yapılması ve son olarak da ışıklandırma çalışmasıyla kentin "nazar boncuğu" haline dönüştürdü.

Belediye, 2005 yılında başlattığı ve etaplar halinde yürüttüğü Aksu Projesi ile Mısmılırmak Deresi'nin Halifelik Kavşağı-Karaağaç Köprüsü ve Kemalettin İbni Hümam Caddesi arasındaki bölümünde çeşitli düzenlemeler yaptı. Üzerinde sosyal alanlar, yürüyüş yolları, parklar, çay bahçeleri ve restoranlar yapılan derede, proje kapsamında son olarak bu yıl ışıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Su Örgütü'nden ödül alan Aksu Projesi'nin sanayiler arasında yer alan Mısmılırmak Deresi'nde uygulandığını söyledi.

İlkbahar ve sonbaharda kısmen su bulunan derenin diğer dönemlerde kuruduğunu belirten Aydın, "Özellikle sanayi atıklarının çok yoğun kirlettiği, etrafta kokudan ve görüntü kirliliğinden dolayı ciddi şikayetlerin olduğu bir yerdi." dedi.